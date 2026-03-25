Πρόστιμο μαμούθ στη Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων

Σε μια απόφαση-σταθμό για τα δεδομένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δικαστήριο στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ επέβαλε στη Meta αστικό πρόστιμο ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιτροπή ενόρκων έκρινε την εταιρεία υπεύθυνη για την παραβίαση του Νόμου περί Αθέμιτων Πρακτικών, καταλογίζοντάς της παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν οι πλατφόρμες Facebook και Instagram στα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε επτά εβδομάδες, παρουσιάστηκαν κρίσιμα εσωτερικά έγγραφα και καταθέσεις πληροφοριοδοτών. Μεταξύ αυτών, ο πρώην επικεφαλής μηχανικός της Meta, Αρτούρο Μπεχάρ, κατέθεσε ότι η εταιρεία γνώριζε πως ανήλικοι χρήστες εκτίθενται σε σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο και ανεπιθύμητες προτάσεις από αγνώστους.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα:

Το 16% των χρηστών του Instagram είχε αναφέρει την εμφάνιση ανεπιθύμητων εικόνων γυμνού μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Οι αλγόριθμοι της εταιρείας φέρεται να «κατηύθυναν» νεαρούς χρήστες σε επιβλαβές υλικό.

Στελέχη της εταιρείας φέρονται να αγνόησαν προειδοποιήσεις υπαλλήλων για τη δράση παιδόφιλων εντός των πλατφορμών.

Η στάση της Meta

Από την πλευρά της, η Meta, υπό τη διοίκηση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την ετυμηγορία. Εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προστασίας, όπως η πρόσφατη κυκλοφορία των «Λογαριασμών Εφήβων» και νέες λειτουργίες γονικού ελέγχου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, χαρακτήρισε την ετυμηγορία ως ένα ηχηρό μήνυμα προστασίας των οικογενειών, την ώρα που χιλιάδες παρόμοιες αγωγές εκκρεμούν στα αμερικανικά δικαστήρια κατά τεχνολογικών κολοσσών.

