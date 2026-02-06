Πρόταση ενοχής για όλους στην υπόθεση υποκλοπών: Στο επίκεντρο το λογισμικό και το δίκτυο εταιρειών

Μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών. Η εισαγγελική πρόταση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, εταιρικών διασυνδέσεων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρόταση ενοχής για όλους στην υπόθεση υποκλοπών: Στο επίκεντρο το λογισμικό και το δίκτυο εταιρειών
06 Φεβ. 2026 13:39
Pelop News

Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών πρότεινε ο εισαγγελέας του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για το σύνολο των πράξεων που αντιμετωπίζουν, ενώ για ορισμένες εξ αυτών πρότεινε τη μετατροπή της κατηγορίας από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινές εφόσον γίνει δεκτή.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης υποστήριξε ότι αποδείχθηκαν οι σχέσεις των κατηγορουμένων με εταιρικά σχήματα που συνδέονται με το επίμαχο κατασκοπευτικό λογισμικό. Παράλληλα, επισήμανε πως στο ελληνικό ποινικό δίκαιο η ευθύνη αποδίδεται σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νομικά πρόσωπα, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε εταιρεία υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και αποκομίζουν οφέλη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε παράνομη τη χρήση του επίμαχου λογισμικού, σημειώνοντας ότι ακόμη και σε υποθετικό σενάριο νόμιμης χρήσης θα απαιτούνταν σαφείς εγκρίσεις και διαδικασίες, οι οποίες —όπως ανέφερε— δεν προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία. Υπογράμμισε επίσης ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν σοβαρή παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ενδέχεται να επηρεάσουν τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας.

Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και συνομιλιών, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα.

Κατά την εισαγγελική αγόρευση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυπλοκότητα της έρευνας, λόγω της διασποράς εταιρειών, των αλλαγών επωνυμιών και της παρουσίας ορισμένων σε φορολογικούς παραδείσους, γεγονός που —σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση— δυσχέρανε σημαντικά τη διερεύνηση.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ακόμη ότι το επίμαχο λογισμικό φέρεται να λειτούργησε έως και το 2024, πιθανώς και μεταγενέστερα, ενώ έκανε λόγο για υποδομή που φέρεται να υπήρχε εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τέλος, σχολίασε ότι κανείς από τους κατηγορουμένους δεν εμφανίστηκε για απολογία, παρά το γεγονός ότι η δίκη αριθμεί περίπου 40 συνεδριάσεις, γεγονός που —όπως υποστήριξε— δεν πέρασε απαρατήρητο από το δικαστήριο.

Η τελική απόφαση αναμένεται από το δικαστήριο, το οποίο θα αξιολογήσει την εισαγγελική πρόταση και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
14:11 Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ