Πρόταση ενοχής για όλους στην υπόθεση υποκλοπών: Στο επίκεντρο το λογισμικό και το δίκτυο εταιρειών

Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών πρότεινε ο εισαγγελέας του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για το σύνολο των πράξεων που αντιμετωπίζουν, ενώ για ορισμένες εξ αυτών πρότεινε τη μετατροπή της κατηγορίας από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινές εφόσον γίνει δεκτή.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης υποστήριξε ότι αποδείχθηκαν οι σχέσεις των κατηγορουμένων με εταιρικά σχήματα που συνδέονται με το επίμαχο κατασκοπευτικό λογισμικό. Παράλληλα, επισήμανε πως στο ελληνικό ποινικό δίκαιο η ευθύνη αποδίδεται σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νομικά πρόσωπα, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε εταιρεία υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και αποκομίζουν οφέλη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε παράνομη τη χρήση του επίμαχου λογισμικού, σημειώνοντας ότι ακόμη και σε υποθετικό σενάριο νόμιμης χρήσης θα απαιτούνταν σαφείς εγκρίσεις και διαδικασίες, οι οποίες —όπως ανέφερε— δεν προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία. Υπογράμμισε επίσης ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν σοβαρή παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ενδέχεται να επηρεάσουν τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας.

Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και συνομιλιών, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα.

Κατά την εισαγγελική αγόρευση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυπλοκότητα της έρευνας, λόγω της διασποράς εταιρειών, των αλλαγών επωνυμιών και της παρουσίας ορισμένων σε φορολογικούς παραδείσους, γεγονός που —σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση— δυσχέρανε σημαντικά τη διερεύνηση.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ακόμη ότι το επίμαχο λογισμικό φέρεται να λειτούργησε έως και το 2024, πιθανώς και μεταγενέστερα, ενώ έκανε λόγο για υποδομή που φέρεται να υπήρχε εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τέλος, σχολίασε ότι κανείς από τους κατηγορουμένους δεν εμφανίστηκε για απολογία, παρά το γεγονός ότι η δίκη αριθμεί περίπου 40 συνεδριάσεις, γεγονός που —όπως υποστήριξε— δεν πέρασε απαρατήρητο από το δικαστήριο.

Η τελική απόφαση αναμένεται από το δικαστήριο, το οποίο θα αξιολογήσει την εισαγγελική πρόταση και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

