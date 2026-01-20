Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού

Οι δυο τους είναι φανατικοί καρναβαλιστές, άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν για το Πατρινό Καρναβάλι. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη στιγμή δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλού. Το καρναβάλι που αγαπούν έγινε το σκηνικό για την αρχή ενός νέου κοινού ταξιδιού ζωής.

20 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Μέσα σε χιλιάδες καρναβαλιστές, εκτυφλωτικά φώτα, μουσικές και έντονα συναισθήματα, ο Θοδωρής έκανε την πιο δυνατή κίνηση της ζωής του, χαρίζοντας στο Πατρινό Καρναβάλι μία στιγμή που θα μείνει αξέχαστη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, μπροστά σε ένα τεράστιο και ενθουσιώδες πλήθος, γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Εβελίνα, μετατρέποντας την κεντρική πλατεία σε σκηνή μιας αληθινά κινηματογραφικής στιγμής.

Το «ναι» της Εβελίνας ήρθε αυθόρμητα, μέσα σε θερμά χειροκροτήματα, κύματα συγκίνησης και χαμόγελα που πλημμύρισαν την πλατεία, με τον κόσμο να συμμετέχει αυθόρμητα στη χαρά του ζευγαριού.

Τη μοναδική αυτή στιγμή αποθανάτισε ο φωτογράφος Γιάννης Πεφάνης, κρατώντας ζωντανή στον χρόνο μια πρόταση γάμου που, όπως όλα δείχνουν, έγραψε τη δική της μικρή ιστορία στο Πατρινό Καρναβάλι.

Γιατί στο Πατρινό Καρναβάλι δεν γεννιούνται μόνο αξέχαστες αναμνήσεις.
Γεννιούνται και ιστορίες ζωής.

