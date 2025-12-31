Πρόταση να γίνει στο Μεσολόγγι η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου

O αντιπεριφερειάχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος σε ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Αθήνα, κατέθεσε πρόταση στην υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, ώστε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβούλιου Τουρισμού να φιλοξενηθεί στο Μεσολόγγι λόγω της συμπλήρωσης 200 ετών από την επέτειο της εξόδου.

Η υπουργός το είδε με θετικό μάτι και το επόμενο διάστημα θα γίνουν νέες επαφές ώστε να «κλειδώσει» η ημερομηνία που θα γίνει η συνεδριάσει, χωρίς να αποκλείεται να γίνουν κα άλλες δράσεις στην ιστορική πόλη.

