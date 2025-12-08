Πρόταση του «σπιράλ» για νέο κυκλοφοριακό κόμβο στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Πάτρας – Λύση για αποσυμφόρηση και καλύτερη σύνδεση με λιμάνι και σιδηρόδρομο

Μια ενδεικτική αλλά ουσιαστική πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας του νέου σταθμού του υπεραστικού ΚΤΕΛ Πάτρας και την ανακούφιση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή καταθέτει ο Μπάμπης Δημητρακάκης, μέλος της Ομάδας Εργασίας #Υποδομών του σπιράλ.

Ο νέος σταθμός, στη σημερινή του θέση, θεωρείται κομβικής σημασίας για τις συνδυασμένες μεταφορές στην Πάτρα, καθώς βρίσκεται δίπλα στον σταθμό Κανελλοπούλου – που εξυπηρετεί άλλα ΚΤΕΛ και αποτελεί αφετηρία αστικών λεωφορείων με κατεύθυνση το νέο λιμάνι – αλλά και σε άμεση γειτνίαση με τον σταθμό ΟΣΕ Αγίου Διονυσίου, ο οποίος σε μελλοντικό σχεδιασμό θα μπορούσε να αποτελέσει τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Το πρόβλημα με τη σημερινή κυκλοφορία

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση, ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα ο κόμβος δημιουργεί επιπλέον συμφόρηση στο οδικό δίκτυο. Τα λεωφορεία που φτάνουν στην Πάτρα από την Αθήνα αναγκάζονται να ακολουθούν μια κυκλική και επιβαρυντική διαδρομή μέσω των οδών Όθωνος Αμαλίας – Καρόλου – Αγίου Διονυσίου – Νόρμαν, γεγονός που αυξάνει τον κυκλοφοριακό φόρτο σε ήδη επιβαρυμένους δρόμους.

Η πρόταση: Είσοδος και έξοδος μέσω Ηρώων Πολυτεχνείου

Η εναλλακτική λύση που προτείνεται προβλέπει την άμεση σύνδεση του σταθμού με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ώστε τα λεωφορεία να εισέρχονται και να εξέρχονται από εκεί, χωρίς να επιβαρύνουν την Όθωνος Αμαλίας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία λωρίδας εξόδου στο κέντρο του δρόμου, από την οποία τα λεωφορεία που έρχονται από την Ηρώων Πολυτεχνείου θα μπορούν να στρίβουν αριστερά και να εισέρχονται απευθείας στον χώρο του νέου ΚΤΕΛ. Η λύση βασίζεται στο δεδομένο ότι τμήμα των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στη Νόρμαν πρόκειται να ρυμοτομηθεί, κάτι που δημιουργεί πρόσθετο διαθέσιμο χώρο για τη νέα κυκλοφοριακή διαμόρφωση.

Ζητούμενο η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων

Ο κ. Δημητρακάκης εκφράζει την ελπίδα πως οι αρμόδιοι φορείς – Δήμος, Περιφέρεια, ΟΣΕ και ΚΤΕΛ – θα εξετάσουν σοβαρά την πρόταση και θα συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός έργου που μπορεί να διευκολύνει τόσο τη λειτουργία του σταθμού όσο και την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της Πάτρας.

Την ίδια στιγμή, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά μια ενδεικτική προσέγγιση ως προς τη χωροθέτηση και την οργάνωση της κυκλοφορίας. Για την πλήρη τεκμηρίωσή της απαιτείται η εμπλοκή μελετητικού γραφείου και εξειδικευμένου συγκοινωνιολόγου, ώστε να σχεδιαστεί με ακρίβεια η τελική μορφή του κόμβου.

Η συζήτηση για τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα της Πάτρας παραμένει ανοιχτή, με τέτοιες παρεμβάσεις να προσφέρουν πρακτικές ιδέες προς αξιολόγηση και υλοποίηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



