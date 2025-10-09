«Πρωταθλήτρια» στη φοροδιαφυγή η Δυτική Ελλάδα: Ψητοπωλείο «ξέχασε» 6700 αποδείξεις

Σε ρυθμούς σαρωτικών ελέγχων κινήθηκαν τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο 2025, με τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα την Πάτρα να καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά φορολογικών παραβάσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή, με ποσοστό παραβατικότητας που ξεπερνά το 44% κατά μέσο όρο, έναντι 33,73% πανελλαδικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Νομοί Αχαΐας (43,61%), Ηλείας (47,22%) και Αιτωλοακαρνανίας (42,07%) βρέθηκαν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών, με την Πάτρα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ εντόπισαν σειρά παραβάσεων σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, ακόμη και παροχής προσωπικών υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό, καθώς το 41% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες εστίασης, παροχής ποτών, ξενοδοχεία και καταλύματα. Από αυτούς, ένας στους τρεις εντοπίστηκε να παρανομεί, με πιο συχνές παραβάσεις τη μη έκδοση ή μη διαβίβαση αποδείξεων στην πλατφόρμα e-send, τη μη διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές και τη μη απόδοση ΦΠΑ.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική διεύθυνση της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκαν δεκάδες περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ μόνο στο τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου. Στο μικροσκόπιο μπήκαν κυρίως εστιατόρια, καφέ και μπαρ στο κέντρο της πόλης και στα παραλιακά μέτωπα, καθώς και επιχειρήσεις παροχής καλλωπιστικών υπηρεσιών που δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 55.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο στις αστικές περιοχές. Στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, επιχειρήσεις ενοικίασης θαλάσσιου εξοπλισμού και παραλιών σφραγίστηκαν για 48 ώρες, καθώς δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Στον Πύργο, για παράδειγμα, ψητοπωλείο δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.699 αποδείξεις αξίας 60.338,95 ευρώ, γι’ αυτό και του επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

Συνολικά, σε όλη τη χώρα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα άνω των 48 ωρών σε 300 επιχειρήσεις, ενώ εντοπίστηκαν 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών, με τα συνολικά πρόστιμα να ανέρχονται σε 2,59 εκατ. ευρώ. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν κυρίως σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο η Δυτική Ελλάδα φαίνεται να «κρατάει τα σκήπτρα» στη φοροδιαφυγή εκτός νησιωτικών περιοχών.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να συνεχίσει το επόμενο διάστημα τους στοχευμένους ελέγχους, με τον διοικητή της Αρχής να τονίζει ότι «η διαφάνεια και η φορολογική συνέπεια είναι απαραίτητες για την ισότητα όλων των επιχειρηματιών».

Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια θα παραμείνουν ενεργά και μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, με έμφαση στις μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα, όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση παραβατικότητας και αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.

Η εικόνα που αποτυπώνεται από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρη: η φοροδιαφυγή παραμένει βαθιά ριζωμένο πρόβλημα, ακόμη και σε περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα όπως η Δυτική Ελλάδα. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δείχνουν να αποδίδουν καρπούς, με τις Αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να βάλουν «λουκέτο» στη φορολογική ασυνέπεια -είτε πρόκειται για beach bars στα νησιά, είτε για μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο της Πάτρας.

