Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του

Μήνυμα αισιοδοξίας έρχεται από το «Αττικόν» για τον δήμαρχο του Άη Στράτη, Κωνσταντίνο Σινάνη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου. Η πρώτη εικόνα μετά το χειρουργείο και η ανάρτηση που τη συνόδευσε σκόρπισαν ανακούφιση και χαμόγελα.

Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη - Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
20 Μαρ. 2026 13:33
Pelop News

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα νέα για την πορεία της υγείας του δημάρχου του Άη Στράτη, Κωνσταντίνου Σινάνη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, προκαλώντας συγκίνηση. Ο κ. Σινάνης υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», σε μια διαδικασία που οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, ο δήμαρχος θα παραμείνει νοσηλευόμενος τουλάχιστον έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου, ενώ στο διάστημα αυτό δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Το κλίμα, ωστόσο, έγινε πιο αισιόδοξο μετά την ανάρτηση της Ολυμπίας Λασπατζάκη μέσα από το «Αττικόν», όπου δημοσιεύτηκε η πρώτη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Σινάνη μετά την επέμβαση. Η εικόνα συνοδεύτηκε από ένα θερμό μήνυμα στήριξης, που μετέφερε ανακούφιση σε όσους παρακολουθούν με αγωνία την περιπέτεια της υγείας του.


«Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας ότι η μετεγχειρητική πορεία του εξελίσσεται ομαλά.

Η ανάρτηση αυτή λειτούργησε σαν ένα πρώτο, θετικό σημάδι μετά το χειρουργείο, σκορπίζοντας χαμόγελα τόσο στον Άη Στράτη όσο και ευρύτερα στη Λήμνο, όπου η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον και συγκίνηση την πορεία του δημάρχου.

