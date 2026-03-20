Πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή και νέο σήμα ισχύος από την Τεχεράνη

Η Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή του στην ηγεσία, σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό βάρος, καθώς μέχρι σήμερα είχαν δημοσιοποιηθεί μόνο γραπτά μηνύματα και όχι εικόνα ή ήχος του.

20 Μαρ. 2026 18:41
Pelop News

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε βίντεο μετά την ανάληψη της ηγεσίας στο Ιράν, με την ιρανική πλευρά να αξιοποιεί τη στιγμή για να στείλει μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας στην κορυφή του καθεστώτος. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με Reuters και Wall Street Journal, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα μόνο γραπτές παρεμβάσεις του, χωρίς δημόσια εικόνα ή ηχητικό μήνυμα.

Στο μήνυμά του για το Nowruz, ο νέος ηγέτης χαρακτήρισε το νέο έτος ως έτος «οικονομίας της αντίστασης υπό εθνική ενότητα και εθνική ασφάλεια», επιχειρώντας να συνδέσει την πολεμική πίεση με την ανάγκη εσωτερικής συσπείρωσης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει καλές σχέσεις με τους γείτονές του και αρνήθηκε εμπλοκή σε επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ομάν.

Η σημερινή δημοσιοποίηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται έπειτα από ημέρες έντονης φημολογίας γύρω από την κατάστασή του. Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 16 Μαρτίου ότι δεν ήταν σαφές αν ο νέος ηγέτης του Ιράν ήταν ζωντανός ή τραυματισμένος, ενώ διεθνή μέσα σημείωναν ότι η πλήρης απουσία δημόσιας εικόνας είχε τροφοδοτήσει εικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βίντεο λειτουργεί όχι μόνο ως εορταστικό μήνυμα για το περσικό νέο έτος, αλλά και ως καθαρό πολιτικό σήμα παρουσίας και ελέγχου, σε μια περίοδο όπου η Τεχεράνη θέλει να δείξει ότι η γραμμή εξουσίας παραμένει ενεργή και σταθερή. Αυτή είναι η πιο ασφαλής δημοσιογραφικά ανάγνωση με βάση όσα έχουν μεταδώσει μέχρι στιγμής Reuters και WSJ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ