Πρωτιά Πέλοπα στη βαθμολογία από το Πανελλήνιο Ανωμάλου

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των σωματείων από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Δρόμο, βρέθηκε ο Πέλοπας Πατρών, καθώς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αναπτυξιακού-Σωματειακού Αθλητισμού.

Το συνολικό ποσοστό αξιολόγησης των παραπάνω αγώνων αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής αξιολόγησης. Αξιολογήθηκαν συνολικά 133 σωματεία.

Τα 115 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τους περιφερειακούς αγώνες και τα 18 μόνο από το μοίρασμα των βαθμών λόγω μετεγγραφών.

Ο συντελεστής αξιολόγησης είναι 0,84 και συγκεντρώθηκαν 19.086 βαθμοί. Το 2025 ο συντελεστής ήταν 0,80 και είχαν συγκεντρωθεί 19.975 βαθμοί. Η μικρή μείωση οφείλεται στις λιγότερες συμμετοχές και τερματισάντες, λόγω των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών την ημέρα των αγώνων.

Στο νέο θεσμό που καθιέρωσε από φέτος ο ΣΕΓΑΣ «Αξιολόγηση σωματείων από τους περιφερειακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», αξιολογήθηκαν συνολικά 55 σωματεία με 115 αθλητές. Μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών αγώνων, 130 αθλητές εντάχθηκαν στις 12άδες των δέκα ηλικιακών κατηγοριών του δρόμου σε ανώμαλου έδαφος. Από τους 130, δεν συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος οι 15, επομένως αξιολογήθηκαν συνολικά115.

Οι βαθμοί αξιολόγησης εντάχθηκαν στην αξιολόγηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανώμαλου Δρόμου 2026.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα εδώ

