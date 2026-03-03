Πρωτιά Πέλοπα στη βαθμολογία από το Πανελλήνιο Ανωμάλου

Το συνολικό ποσοστό αξιολόγησης των παραπάνω αγώνων αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής αξιολόγησης

Πρωτιά Πέλοπα στη βαθμολογία από το Πανελλήνιο Ανωμάλου
03 Μαρ. 2026 16:49
Pelop News

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των σωματείων από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Δρόμο, βρέθηκε ο Πέλοπας Πατρών, καθώς το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αναπτυξιακού-Σωματειακού Αθλητισμού.

Το συνολικό ποσοστό αξιολόγησης των παραπάνω αγώνων αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής αξιολόγησης. Αξιολογήθηκαν συνολικά 133 σωματεία.

Τα 115 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τους περιφερειακούς αγώνες και τα 18 μόνο από το μοίρασμα των βαθμών λόγω μετεγγραφών.

Ο συντελεστής αξιολόγησης είναι 0,84 και συγκεντρώθηκαν 19.086 βαθμοί. Το 2025 ο συντελεστής ήταν 0,80 και είχαν συγκεντρωθεί 19.975 βαθμοί. Η μικρή μείωση οφείλεται στις λιγότερες συμμετοχές και τερματισάντες, λόγω των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών την ημέρα των αγώνων.

Στο νέο θεσμό που καθιέρωσε από φέτος ο ΣΕΓΑΣ «Αξιολόγηση σωματείων από τους περιφερειακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος», αξιολογήθηκαν συνολικά 55 σωματεία με 115 αθλητές. Μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών αγώνων, 130 αθλητές εντάχθηκαν στις 12άδες των δέκα ηλικιακών κατηγοριών του δρόμου σε ανώμαλου έδαφος. Από τους 130, δεν συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος οι 15, επομένως αξιολογήθηκαν συνολικά115.

Οι βαθμοί αξιολόγησης εντάχθηκαν στην αξιολόγηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανώμαλου Δρόμου 2026.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα εδώ

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ