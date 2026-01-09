Πρωτιά του Νίκου Παππά στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας

Πρωτιά του Νίκου Παππά στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας
09 Ιαν. 2026 15:49
Pelop News

Με επιτυχία έγινε το Περιφερειακό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐα   Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, όπου ξεχώρισε ένα σπουδαίος αθλητής, ο Νίκος Παππάς.

Η ανακοίνωση: «H παρουσία ενός αθλητή φαινόμενου, του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην κατηγορία Optimist, Νίκου Παππά, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την World Sailing μετά από ψηφοφορία 100 και πλέον χωρών, σαν ο κορυφαίος νέος ιστιοπλόος του κόσμου για το 2026, έδωσε στο Περιφερειακό πρωτάθλημα της Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων μια άλλη διάσταση.

Το Οpen Περιφερειακό πρωτάθλημα (Grand Slam) Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε από 4 έως 7 Ιανουαρίου ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις κατηγορίες Optimist και ILCA 4 και συμμετείχαν εκτός των ομάδων της περιφέρειας, αθλητές από την Θεσσαλονίκη, το κέντρο και φυσικά η αγωνιστική ομάδα του Ι.Ο.Πατρών με 5 αθλητές Ilca 4 και 5 Optimist.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από τις πολλές συμμετοχές, αλλά και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με δυνατή βροχή και ανέμους, με τους αθλητές του Ι.Ο. Πατρών να πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση τόσο στην κατηγορία ILCA όσο και στην κατηγορία Optimist.

Ο Νίκος Παππάς, με πρώτη θέση σε όλες τις ιστιοδρομίες κυριάρχησε και οδήγησε τον όμιλο της Βόνιτσας να ανακηρυχθεί πρωταθλητής περιφέρειας.

Στην κατηγορία Optimist κάτω των 13 ετών ο Ι.Ο.Πατρών κατέκτησε την 1η, 2η και 3η θέση (ο 4ος ισοβάθμησε με τον 3ο ), και συγκεκριμένα σε σύνολο 64 αθλητών που αγωνίστηκαν, ο Ματθαιόπουλος Μάριος κατετάγη 1ος στα U13 και 6ος στη γενική, ο Αργυρός Λεωνίδας στη 2η θέση και  9ος στη γενική κατάταξη και ο Καρακαπιλίδης Ιορδάνης 4ος (ισοβάθμισε με τον αθλητή που κατέλαβε την 3η θέση) και 12ος στη γενική. Πολύ καλή εμφάνιση από τους νέους ,

Κορδά Έκτορα 20ο στη γενική, και Χονδρομάρα Μυρτώ 57η στη γενική.

Στην κατηγορία ILCA 4 σε σύνολο 41 συμμετοχών οι  αθλητές μας επιβεβαίωσαν την καλή φόρμα που βρίσκονται με την Δούσκα Κωνσταντίνα 1η στα κορίτσια και 3η στη γενική κατάταξη,  τον  Κουτσουρόπουλο Φίλιππο 3ο στα αγόρια και 4ο στη γενική, τον Αργυρό Ιωάννη 9Ο  στη γενική και 8ο στα αγόρια, τον Κουτσουρόπουλο Παναγιώτη 25ο στη γενική και τον Ανδριόπουλο Ηλία 40ο στη γενική στον πρώτο του αγώνα..

Την αποστολή συνόδευε ο προπονητής του Ομίλου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου.

Συγχαρητήρια τους αθλητές μας και τον προπονητή για την επιτυχία!

Ευχαριστούμε τον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας για την άψογη φιλοξενία και τους γονείς των αθλητών μας που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών και του Ομίλου.

Μέγας χορηγός Ι.Ο. Πατρών, Super Cargo”!

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Ο Κώστας Μπουλμπασάκος στην «Π»: «Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά στάση ζωής» – Μια παράσταση για τα θύματα της Βότση
18:21 Ο Παναιγιάλειος πήρε τερματοφύλακα και αμυντικό
18:11 Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 16χρονη συμμαθήτριά τους
18:11 Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι κόντρες για το Καρναβάλι – Η αφίσα, οι χορηγίες και το πρόγραμμα
17:50 Επιστροφή στη δράση για τον Παναιγιάλειο, υποδέχεται τον Πέλοπα Κιάτου
17:41 Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
17:30 Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες
17:21 Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο
17:15 Ο λόγος της αναβολής του παιχνιδιού Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός
17:00 Πάτρα: Κρίσιμοι μήνες για το τρένο με τον Πελετίδη να ετοιμάζεται να πιέσει
16:44 Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
16:36 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη στο «Αβαντάζ» – Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια και ο πορτιέρης
16:32 Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε ακόμα μία προσθήκη
16:30 Πάτρα: Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – «Ούτε λουκέτο δεν θα μπορούν να αλλάξουν»
16:22 Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη
16:14 «Αδικαιολόγητη» η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λένε οι Γερμανοί σύμφωνα με δημοσκόπηση
16:06 Πάτρα: Ακριβαίνει το κλειστό πάρκινγκ – Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει μια θέση στάθμευσης
15:58 Ιράν: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις για λόγους ασφαλείας
15:50 Ολυμπιακός: Δεν παίζουν με τον Ατρόμητο Ποντένσε και Ροντινέι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ