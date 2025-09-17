Πρώτο φιλικό τεστ για Ερμή-ΑΟ Αιγιαλεων

Το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι προγραμμάτισαν οι ομάδες βόλεϊ του Ερμή και του ΑΟ Αιγιαλέων οι οποίες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Το φιλικό θα γίνει στην Πάτρα και στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος» το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 19.00.

Οι δυο ομάδες θα δώσουν και αντίστοιχο φιλικό στο Αίγιο τις επόμενες μέρες με τους δύο προπονητές να κάνουν τις πρώτες του δοκιμές.

