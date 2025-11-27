Πρώτο πακέτο χρηματοδότησης: Εγκρίθηκαν 7,5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους δήμους της Αχαϊας

Μόνο ο Δήμος Πατρέων έχει ζητήσει συνολικά 15,7 εκατ. ευρώ – Οι καταγεγραμμένες ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες

Πρώτο πακέτο χρηματοδότησης: Εγκρίθηκαν 7,5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους δήμους της Αχαϊας Καμένες εκτάσεις στα πρανή της Πατρών - Πύργου
27 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Σε μια πρώτη σημαντική κίνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Αχαΐα προχώρησε η κυβέρνηση, εγκρίνοντας κονδύλια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας. Από αυτά, τα 4,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον Δήμο Πατρέων, τα 2 εκατ. ευρώ στη Δυτική Αχαΐα και το 1 εκατ. ευρώ στην Αιγιαλεία.

Πρόκειται για το πρώτο πακέτο χρηματοδότησης, με την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσουν επιπλέον πόροι για την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.

Να σημειωθεί πάντως, ότι η έγκριση αυτή υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα συνολικά αιτήματα των δήμων και της περιφέρειας. Ο Δήμος Πατρέων είχε ζητήσει συνολικά 15,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων 6,8 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή δρόμων, 3,2 εκατ. ευρώ για τοιχία αντιστήριξης, 500.000 ευρώ για τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, 300.000 για αρδευτικά, κ.ά.

Σημειώνεται ότι η Coca-Cola έχει αναλάβει με δικούς της πόρους την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις ορεινές δασικές περιοχές, προϋπολογισμού 703.228,80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τεσσάρων μηνών. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις λεκάνες απορροής των ποταμών Πείρου και Μείλιχου, για τη συγκράτηση φερτών υλικών, τη σταθεροποίηση πρανών και την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ζητήσει πακέτο 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στα Καμίνια. Το έργο θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια των μετακινήσεων στην περιοχή και την αποκατάσταση της βασικής οδικής υποδομής.

Ενα δεύτερο πακέτο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ αφορά παρεμβάσεις στους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο στη Δυτική Αχαΐα. Τα έργα προβλέπουν καθαρισμό των ποταμών, αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση των πρανών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου.

Το τρίτο πακέτο, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται και πάλι στους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε σειρά ρεμάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση πρανών, έργα σε επαρχιακές οδούς. Οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν πληγεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι πρόσφατες πυρκαγιές αποσταθεροποίησαν ακόμα περισσότερο τις υποδομές και την τοπική ασφάλεια.

Στόχος των έργων είναι η θωράκιση των περιοχών από φυσικά φαινόμενα, η προστασία των κατοίκων και η αποκατάσταση της καθημερινότητας στις πυρόπληκτες περιοχές. Παρά την υστέρηση των πρώτων πόρων σε σχέση με τα συνολικά αιτήματα, η έναρξη των εργασιών σημειώνει ένα πρώτο, κρίσιμο βήμα προς την πλήρη ανασυγκρότηση των υποδομών και την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ομαλότητας για τους κατοίκους της Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ