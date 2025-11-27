Πρώτο πακέτο χρηματοδότησης: Εγκρίθηκαν 7,5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους δήμους της Αχαϊας

Σε μια πρώτη σημαντική κίνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Αχαΐα προχώρησε η κυβέρνηση, εγκρίνοντας κονδύλια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας. Από αυτά, τα 4,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον Δήμο Πατρέων, τα 2 εκατ. ευρώ στη Δυτική Αχαΐα και το 1 εκατ. ευρώ στην Αιγιαλεία.

Πρόκειται για το πρώτο πακέτο χρηματοδότησης, με την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσουν επιπλέον πόροι για την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.

Να σημειωθεί πάντως, ότι η έγκριση αυτή υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα συνολικά αιτήματα των δήμων και της περιφέρειας. Ο Δήμος Πατρέων είχε ζητήσει συνολικά 15,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων 6,8 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή δρόμων, 3,2 εκατ. ευρώ για τοιχία αντιστήριξης, 500.000 ευρώ για τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, 300.000 για αρδευτικά, κ.ά.

Σημειώνεται ότι η Coca-Cola έχει αναλάβει με δικούς της πόρους την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις ορεινές δασικές περιοχές, προϋπολογισμού 703.228,80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τεσσάρων μηνών. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις λεκάνες απορροής των ποταμών Πείρου και Μείλιχου, για τη συγκράτηση φερτών υλικών, τη σταθεροποίηση πρανών και την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ζητήσει πακέτο 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στα Καμίνια. Το έργο θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια των μετακινήσεων στην περιοχή και την αποκατάσταση της βασικής οδικής υποδομής.

Ενα δεύτερο πακέτο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ αφορά παρεμβάσεις στους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο στη Δυτική Αχαΐα. Τα έργα προβλέπουν καθαρισμό των ποταμών, αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση των πρανών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου.

Το τρίτο πακέτο, συνολικού ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται και πάλι στους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε σειρά ρεμάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση πρανών, έργα σε επαρχιακές οδούς. Οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν πληγεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι πρόσφατες πυρκαγιές αποσταθεροποίησαν ακόμα περισσότερο τις υποδομές και την τοπική ασφάλεια.

Στόχος των έργων είναι η θωράκιση των περιοχών από φυσικά φαινόμενα, η προστασία των κατοίκων και η αποκατάσταση της καθημερινότητας στις πυρόπληκτες περιοχές. Παρά την υστέρηση των πρώτων πόρων σε σχέση με τα συνολικά αιτήματα, η έναρξη των εργασιών σημειώνει ένα πρώτο, κρίσιμο βήμα προς την πλήρη ανασυγκρότηση των υποδομών και την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ομαλότητας για τους κατοίκους της Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



