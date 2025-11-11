Πρώτο βραβείο καινοτομίας για τη Δυτική Ελλάδα – Ο “Αλκίνοος” φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατέκτησε το Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Νέα Ιδέα” στον τομέα Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός, στο πλαίσιο των Digital Gov Awards 2024, για την πρωτοποριακή εφαρμογή «Αλκίνοος: Ο ΑΙ νους και η σημασιολογική μνήμη των υπηρεσιών».

Πρόκειται για μια καινοτόμο πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, η οποία επιτρέπει έξυπνη αναζήτηση και διαχείριση εγγράφων μέσα από τεχνικές Retrieval-Augmented Generation (RAG). Το σύστημα «κατανοεί» το νόημα των εγγράφων, προσφέροντας ακριβείς και άμεσες απαντήσεις, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναζήτησης πληροφοριών για υπαλλήλους και πολίτες.

Ένα έργο ανοιχτού κώδικα με δημόσιο όφελος

Ο «Αλκίνοος» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, προσφέροντας:

εύκολη εγκατάσταση και αναβάθμιση,

χαμηλό κόστος συντήρησης,

πλήρη προσαρμογή στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας,

ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δεδομένων.

Η τοπική εγκατάσταση του συστήματος, αντί για εμπορικές cloud υπηρεσίες, εγγυάται ότι τα δεδομένα των πολιτών παραμένουν ασφαλή εντός του δημόσιου τομέα, χωρίς εξαρτήσεις από τρίτους.

Από την ιδέα στην πράξη

Η πρόταση αποτελεί προσωπική δημιουργία του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ανδρέα Πέττα, ο οποίος με επιμονή και δημιουργικότητα υλοποίησε το έργο χωρίς επαρκή τεχνική υποδομή ή εξωτερική υποστήριξη. Με όραμα και πίστη στις δυνατότητες του δημόσιου τομέα, απέδειξε ότι η καινοτομία μπορεί να ανθίσει και μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ένα βήμα μπροστά για τη Δυτική Ελλάδα

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, η οποία επενδύει στη γνώση, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία.

Με τον «Αλκίνοο», η Δυτική Ελλάδα γίνεται παράδειγμα δημόσιας καινοτομίας και αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όταν χρησιμοποιείται με σεβασμό και όραμα, μπορεί να κάνει το Δημόσιο πιο έξυπνο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο.

