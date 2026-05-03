Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα

Στα λευκά από τις χιονοπτώσεις η Πάρνηθα και κλειστοί δρόμοι, σαν να ‘ναι Δεκέμβρης

 

03 Μάι. 2026 18:52
Pelop News

Μαγευτικές εικόνες σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, με το χιόνι, παρότι Μάιος, να έχει μετατρέψει εκτάσεις σε λευκά τοπία.

Μάλιστα τα πλάνα από την Πάρνηθα θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, προχώρησε η Αστυνομία λόγω χιονόπτωσης.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος σε πρόσφατη ανάρτησή του, η φετινή ήταν «μια από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. 23-24 βαθμοί σε Στοκχόλμη, Λονδίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες, 12-13 στην Αθήνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
