Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα

Μαγευτικές εικόνες σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, με το χιόνι, παρότι Μάιος, να έχει μετατρέψει εκτάσεις σε λευκά τοπία.

Μάλιστα τα πλάνα από την Πάρνηθα θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, προχώρησε η Αστυνομία λόγω χιονόπτωσης.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος σε πρόσφατη ανάρτησή του, η φετινή ήταν «μια από τις πιο ψυχρές Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. 23-24 βαθμοί σε Στοκχόλμη, Λονδίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες, 12-13 στην Αθήνα».

