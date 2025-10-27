Πρωτογενές πλεόνασμα 9,45 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο: Υπέρβαση εσόδων και ισχυρές εισπράξεις φόρων τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 54,66 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 557 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν έσοδα 6,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 373 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα στοιχεία δείχνουν σταθερή πορεία ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, με τα φορολογικά έσοδα να αποτελούν τον κύριο μοχλό της θετικής επίδοσης.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 9,449 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 5,209 δισ. ευρώ και 8,735 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σε ταμειακή βάση, το συνολικό αποτέλεσμα ανήλθε σε πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,58 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, ποσά που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών ύψους 2,07 δισ. ευρώ (μεταβιβαστικές πληρωμές) και 650 εκατ. ευρώ (εξοπλιστικά προγράμματα) δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Εξαιρώντας τα παραπάνω, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων εκτιμάται σε 1,17 δισ. ευρώ.

Ισχυρή απόδοση φόρων

Τα έσοδα από φόρους παραμένουν ο βασικός παράγοντας ενίσχυσης των εσόδων:

ΦΠΑ: 20,38 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 645 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: 5,52 δισ. ευρώ (+102 εκατ. ευρώ).

Φόροι εισοδήματος: 19,79 δισ. ευρώ (+964 εκατ. ευρώ), με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στα φυσικά πρόσωπα (+757 εκατ. ευρώ).

Φόροι ακίνητης περιουσίας: 2,1 δισ. ευρώ (+64 εκατ. ευρώ).

Σημαντικό μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, καθώς η πλατφόρμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου.

Συγκράτηση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,26 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,43 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω καθυστερήσεων στις μεταβιβαστικές πληρωμές και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο σκέλος των επενδύσεων, οι δαπάνες έφτασαν τα 8,18 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 948 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σεπτέμβριος: Μήνας υπέρβασης

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6,204 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 373 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

ΦΠΑ: 2,19 δισ. ευρώ (+138 εκατ. ευρώ).

ΕΦΚ: 668 εκατ. ευρώ (+20 εκατ. ευρώ).

Λοιπά τρέχοντα έσοδα: 257 εκατ. ευρώ (+110 εκατ. ευρώ).

Δημοσιονομική εικόνα

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου, ενώ οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,7 δισ. ευρώ. Οι μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ, με έσοδα 1,35 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών έφτασαν τα 1,8 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας και τις συναλλαγές για τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει τη θετική εικόνα στη «σταθερή πορεία της οικονομίας και στην αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση», τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα αφορά την Κεντρική Διοίκηση και όχι ακόμη το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, όπου θα ενσωματωθούν τα στοιχεία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.

