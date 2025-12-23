Πρωτοποριακή εφαρμογή με τη στήριξη της Περιφέρειας: Σωτήριο πρόγραμμα άθλησης για επιβιώσαντες από καρκίνο

Για τρίτη χρονιά με σωτήρια αποτελέσματα για τους επιβιώσαντες από καρκίνο, εφαρμόζεται πρωτοποριακό πρόγραμμα άθλησης στην Πάτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με δεδομένο ότι οι θεραπευτικές ανάγκες των ογκολογικών ασθενών δεν σταματούν στην ολοκλήρωση της βασικής θεραπείας, η άθληση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την επαναφορά και λειτουργία του πάσχοντος.

Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το δωρεάν πρόγραμμα άθλησης που ξεκίνησε, στο πλαίσιο του προγράμματος OACCUS και σε συνεργασία με τους Συλλόγους «Αλμα Ζωής», «Φλόγα», «ΑγκαλιάΖΩ» και «Αντικαρκινική», με τη στήριξη της Περιφέρειας.

«Χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα αυτό, διότι πιστεύουμε ότι ενισχύει την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών και γενικά των ομάδων που βιώνουν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία του καρκίνου» ανέφερε χθες, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου και πρόσθεσε: «Μέσω της εξειδικευμένης άσκησης θέλουμε να στηρίξουμε τους ασθενείς με δύο ουσιαστικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας αφορά στην αντιμετώπιση των παρενεργειών που έχουν προκαλέσει στο σώμα οι θεραπείες, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες κ.λπ. και ο δεύτερος η ενδυνάμωση του σώματος και η άμυνα του οργανισμού στο να μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνος τους τις όποιες προκλήσεις δέχεται». Η κ. Μαστοράκου ευχαρίστησε τους Συλλόγους για τη συγκεκριμένη σύμπραξη και συνεργασία, όπως και τον Ναυτικό Ομιλο Πατρών, που διαθέτει δωρεάν την πισίνα, αλλά και το Γυμναστήριο PATRA FITNESS που επίσης διαθέτει δωρεάν τον χώρο του.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και επικεφαλής του προγράμματος OACCUS Απόστολος Βανταράκης υπογράμμισε ότι είναι καθοριστική η βοήθεια της Περιφέρειας, η οποία ξεκίνησε από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο και συνεχίζεται με την κ. Μαστοράκου, εξηγώντας ότι: «Η υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία επιβίωσης από τον καρκίνο, που είναι και ο στόχος του προγράμματος, στοχεύει στη σωματική, αλλά και ψυχική τους ενίσχυση. Δεν γυμνάζεται μόνο το σώμα, αλλά η συνύπαρξη των ανθρώπων αυτών τέσσερις φορές την εβδομάδα τους δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες και να ενθαρρύνονται».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται χρόνια στην Ευρώπη και αποτελούν συνέχεια της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών. «Σε όλη την Ευρώπη γίνεται κάτι τέτοιο με υποστήριξη στη διατροφή, στην άθληση και στην ψυχολογία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχαμε ως πανεπιστήμιο στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και συνεχίζουμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους».

Αξιοσημείωτα ήταν τα όσα ανέφερε η εξειδικευμένη γυμνάστρια Νατάσα Παγώνη. «Είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η δυνατότητα να βοηθήσω επιβιώσαντες από καρκίνο να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Να ξαναβρούν το σώμα τους, να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έχοντας όρεξη για ζωή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Καθημερινά γίνομαι μάρτυρας των ευεργετικών αποτελεσμάτων που έχει η άσκηση σε επιβιώσαντες από καρκίνο. Καταγράφουμε βελτίωση της δύναμης, της αντοχής τους. Και φυσικά πρέπει να προσθέσουμε και τα φυσικά οφέλη».

Οπως εξήγησε η κ. Παγώνη, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 επιβιώσαντες. «Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα άσκηση στην πισίνα και δύο πιλάτες. Υπάρχει αυξητική τάση στην προσέλευση και είμαστε εδώ να προσφέρουμε βοήθεια σε κάθε πάσχοντα».

