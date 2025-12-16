Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς

Ενα νέο παράθυρο το οποίο υπόσχεται παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας στους χρόνιους πάσχοντες ανοίγει το πρόγραμμα Νοσοκομειακής Φροντίδας Στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ) που θα εφαρμόσει από τις αρχές του νέου έτους το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε 120 χρόνιους πάσχοντες από ομάδα της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου με επικεφαλής τον καθηγητή Αργύρη Τζουβελέκη.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι ένα από τα 12 νοσοκομεία της χώρας που έχουν ενταχτεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε χθες το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΠ όπου δόθηκε η δυνατότητα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο καλείται να το εφαρμόσει να διατυπώσει τα ερωτήματά του σχετικά με τις συνθήκες εφαρμογή του.

«Επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε ένα αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας όπου ο πολίτης θα λαμβάνει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με σεβασμό και υπευθυνότητα» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ ΑΕ Χρήστος Νέστορας.

«Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού νοσηλευτικού επιπέδου υπηρεσίες στο σπίτι για ασθενείς υπό συνθήκες και προϋποθέσεις. Πρόκειται για χρόνιους πάσχοντες με πολλαπλές οργανικές ανεπάρκειες ή αυτούς που είναι συνδεδεμένοι με συσκευές, οι οποίοι αντί να είναι αναγκασμένοι να μένουν για μήνες στο Νοσοκομείο θα μπορούν να μεταβούν στο σπίτι τους με πλήρη παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και με υποστήριξη συσκευών» τόνισε η αν. καθηγήτρια Πνευμονολογίας Χριστίνα Αλεξοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του προγράμματος είναι να «γίνεται στην ουσία προέκταση του νοσοκομείου με σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους».

– Η υπεύθυνη επικοινωνίας του ΟΔΙΠΥ, Μαίρη Κονταρίδη, έκανε λόγο για «έργο ουσίας. Δεν θα ιδρυματοποιούνται πλέον οι χρόνιοι ασθενείς. Χαίρομαι που το ΠΓΝΠ, ένα νοσοκομείο κομβικής σημασίας, συμμετέχει στο πρόγραμμα».

– Ο διοικητής του ΠΓΝΠ, δρ. Δημήτριος Μπάκος, σημείωσε: «Το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στο σύστημα υγείας. Φιλοδοξεί να προσφέρει ποιότητα στους χρόνια πάσχοντες με ασφάλεια στη νοσηλεία στο σπίτι μέσα από την εφαρμογή νοσοκομειακών πρωτόκολλων, μείωση των άσκοπων μετακινήσεων προς το νοσοκομείο μας. Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να εξοικονομήσουμε τεράστιους πόρους μας για το νοσοκομείο μας».

– Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος ανέφερε ότι «έχει μεγάλη σημασία για όλους τους κατοίκους της περιφέρειάς μας αυτή η πρωτοβουλία. Η νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι είναι απαραίτητη στη χώρα μας, εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη και έπρεπε να είχε έρθει και νωρίτερα, γιατί πολλοί ασθενείς θα μπορούσαν να είχαν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο σπίτι και έτσι θα αποφεύγαμε και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις».

Παράλληλα έθεσε για μία ακόμα φορά την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα και για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου ώστε «να έχουν αξιοπρεπές τέλος και οι οικογένειές τους υποστήριξη. 700.000 ψυχές της περιφέρειάς μας αξίζουν αυτήν την επιλογή».

Η κ. Κονταρίδη ανέφερε επ’ αυτού ότι αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για το 2026 το κομμάτι της παρηγορητικής φροντίδας κατ’ οίκον για τους ογκολογικούς ασθενείς.

– Ο υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ, Γεώργιος Δέντσικας, έκανε λόγο για πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, τόνισε πως είναι σημαντική η επιλογή του ΠΓΝΠ γιατί θα εξασφαλίσει στους ασθενείς ανθρωποκεντρική φροντίδα και περίθαλψη στον δικό του χώρο.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αξιοσημείωτα ήταν τα ερωτήματα, οι προβληματισμοί και οι επισημάνσεις που κατέθεσαν γιατροί και νοσηλευτές του ΠΓΝΠ.

Η πρώτη ομάδα της Πνευμονολογικής Κλινικής θα στελεχώνεται από 10 άτομα, τέσσερις γιατρούς, πέντε νοσηλευτές και ένα διοικητικό στέλεχος ΤΕ.

Ο κ. Τζουβελέκης τόνισε από την πλευρά του πως είναι σημαντική η συμμετοχή του νοσοκομείου στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται χρόνια τώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική με σημαντικά οφέλη. Υπογράμμισε πως πέραν από την μείωση του κόστους νοσηλείας στο ΕΣΥ «το πρόγραμμα θα βελτιώσει σημαντικά την πορεία της υγείας των ασθενών, οι οποίοι θα έχουν καλύτερη ψυχολογία και θα θεραπεύονται στο περιβάλλον τους».

Για σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο και ο καθηγητής, διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΠ, Ευάγγελος Λιάτσικος. Ερωτήματα και επισημάνσεις σε σχέση με τυχόν νομικές ευθύνες που πιθανόν να προκύψουν για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, για το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχονται, την ανάγκη προκήρυξης θέσεων για τη στελέχωση του προγράμματος δεδομένης της υποστελέχωσης ή οριακής στελέχωσης ορισμένων κλινικών έθεσαν οι καθηγητές Σταύρος Κάκκος, Δημήτρης Καρναμπατίδης, οι αιματολόγοι Μαρία Λίγκα και Βασιλική Λαμπροπούλου και η προϊσταμένη της Ορθοπαιδικής Κλινικής Μαρία Κάργα.

