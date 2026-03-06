Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών

Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε από τον χειριστή της πλωτής γέφυρας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” για δυσλειτουργία στην ανύψωση του καταπέλτη, η οποία οφείλεται σε ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αποφασίστηκε η γέφυρα να παραμείνει κλειστή για τη διέλευση σκαφών, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους χρήστες της θαλάσσιας οδού να συμμορφώνονται με τις προσωρινές οδηγίες και να αποφεύγουν τη διέλευση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της γέφυρας.

