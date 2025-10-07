Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Τρίτης (7/10) η αιφνίδια δυσλειτουργία της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), καθώς πολλοί χρήστες στην Ελλάδα ανέφεραν προβλήματα σύνδεσης και καθυστερήσεις στη φόρτωση περιεχομένου.

Σύμφωνα με αναφορές, από τις 11:21 π.μ. η αρχική σελίδα του κοινωνικού δικτύου είτε δεν εμφάνιζε καμία δημοσίευση είτε καθυστερούσε σημαντικά να φορτώσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή ούτε η ανάρτηση νέων posts.

Αν και σε ορισμένους χρήστες η λειτουργία αποκαταστάθηκε προσωρινά, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε λίγη ώρα αργότερα, προκαλώντας νέα κύματα σχολίων και παραπόνων στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλατφόρμα για τα αίτια της βλάβης, ωστόσο το φαινόμενο φαίνεται να έχει επηρεάσει κυρίως ευρωπαϊκούς λογαριασμούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



