Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα

Για ακόμη μία φορά οι χρήστες της πλατφόρμας Χ αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα, με τη σελίδα να «παγώνει» και τις αναρτήσεις να μην φορτώνουν κανονικά.

07 Οκτ. 2025 12:47
Pelop News

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Τρίτης (7/10) η αιφνίδια δυσλειτουργία της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), καθώς πολλοί χρήστες στην Ελλάδα ανέφεραν προβλήματα σύνδεσης και καθυστερήσεις στη φόρτωση περιεχομένου.

Σύμφωνα με αναφορές, από τις 11:21 π.μ. η αρχική σελίδα του κοινωνικού δικτύου είτε δεν εμφάνιζε καμία δημοσίευση είτε καθυστερούσε σημαντικά να φορτώσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή ούτε η ανάρτηση νέων posts.

Αν και σε ορισμένους χρήστες η λειτουργία αποκαταστάθηκε προσωρινά, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε λίγη ώρα αργότερα, προκαλώντας νέα κύματα σχολίων και παραπόνων στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλατφόρμα για τα αίτια της βλάβης, ωστόσο το φαινόμενο φαίνεται να έχει επηρεάσει κυρίως ευρωπαϊκούς λογαριασμούς.
