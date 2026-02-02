Προβληματίζει η …μη προσέλευση στα γήπεδα του βόλεϊ

Προβληματίζει για ένα ακόμα παιχνίδι το γεγονός ότι οι πατρινοί φίλαθλοι δεν στηρίζουν τις ομάδες βόλεϊ της πόλης. Ενδεικτικό οτι ο πρόσφατος αγώνας ανάμεσα στην Ολυμπιάδα και το Παγκράτι έγινε μεταξύ … συγγενών και φίλων την ώρα που δεν είχε άλλο αγώνα βόλεϊ στην περιοχή και σίγουρα έχει προβληματίσει τους ανθρώπους της Ολυμπιάδας και γενικότερα του βόλεϊ.

Για να μην σταθούμε μόνο στην Ολυμπιάδα, και σε εντός έδρας παιχνίδια του Ερμή βλέπουμε ότι η προσέλευση δεν είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει γενικότερα τους ανθρώπους του βόλεϊ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



