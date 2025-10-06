Προϋπολογισμός 2025: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 3,6% – Σταθερή πορεία και μείωση του χρέους κάτω από 140%

Θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και δυναμική αποκλιμάκωση του χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ ως το 2026.

Προϋπολογισμός 2025: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 3,6% - Σταθερή πορεία και μείωση του χρέους κάτω από 140%
06 Οκτ. 2025 13:20
Pelop News

Ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% για το επόμενο έτος προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% για το 2025 και οριακό έλλειμμα -0,1% για το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Στην επιστολή που συνόδευε το προσχέδιο, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς επισημαίνουν πως η κατάθεση του σχεδίου γίνεται «εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας», ωστόσο η ελληνική οικονομία συνεχίζει για έκτο συνεχόμενο έτος να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα εκτιμάται υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται στα 16,7 δισ. ευρώ, το υψηλότερο στην Ε.Ε. για το 2026. Οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ αναμένεται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα, τη μεσαία τάξη και τους νέους.

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, το προσχέδιο προβλέπει:

  • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.
  • Μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για ενοικιαστές.
  • Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης και ενίσχυση των συνταξιούχων με έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι το προσχέδιο «επιβεβαιώνει πως η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από την Ευρωζώνη», προσθέτοντας πως «η ανάπτυξη που πετυχαίνουμε όλοι μαζί υπηρετεί έναν βασικό στόχο: τη βελτίωση της ζωής των πολιτών με δικαιοσύνη, ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς υπογράμμισε ότι το προσχέδιο προβλέπει «σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες» και επιβεβαιώνει πως «η αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από 140% είναι πλέον πραγματικότητα».

Το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θα κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια νέα εποχή σταθερότητας και δημοσιονομικής ωριμότητας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ