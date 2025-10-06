Προϋπολογισμός 2025: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 3,6% – Σταθερή πορεία και μείωση του χρέους κάτω από 140%

Ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% για το επόμενο έτος προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% για το 2025 και οριακό έλλειμμα -0,1% για το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Στην επιστολή που συνόδευε το προσχέδιο, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς επισημαίνουν πως η κατάθεση του σχεδίου γίνεται «εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας», ωστόσο η ελληνική οικονομία συνεχίζει για έκτο συνεχόμενο έτος να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα εκτιμάται υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται στα 16,7 δισ. ευρώ, το υψηλότερο στην Ε.Ε. για το 2026. Οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ αναμένεται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα, τη μεσαία τάξη και τους νέους.

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, το προσχέδιο προβλέπει:

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για ενοικιαστές.

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης και ενίσχυση των συνταξιούχων με έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι το προσχέδιο «επιβεβαιώνει πως η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από την Ευρωζώνη», προσθέτοντας πως «η ανάπτυξη που πετυχαίνουμε όλοι μαζί υπηρετεί έναν βασικό στόχο: τη βελτίωση της ζωής των πολιτών με δικαιοσύνη, ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς υπογράμμισε ότι το προσχέδιο προβλέπει «σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες» και επιβεβαιώνει πως «η αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από 140% είναι πλέον πραγματικότητα».

Το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θα κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια νέα εποχή σταθερότητας και δημοσιονομικής ωριμότητας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



