Προϋπολογισμός 2026: 20.000 νέες προσλήψεις το 2026 στο Δημόσιο – Πού ανοίγουν θέσεις, τι αλλάζει με τον κανόνα 1:1

Ο προϋπολογισμός του 2026 δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του Δημοσίου με περίπου 20.000 νέες προσλήψεις και διορισμούς, ως αποτέλεσμα τόσο του ετήσιου προγραμματισμού όσο και της ανάγκης κάλυψης κενών που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες αποχωρήσεις. Με τον κανόνα 1:1 να παραμένει σε ισχύ και τις συνταξιοδοτήσεις να αυξάνονται, η κυβέρνηση διαμορφώνει μια από τις μεγαλύτερες «δεξαμενές» προσλήψεων των τελευταίων ετών, με αιχμή τους τομείς Παιδείας, Υγείας, Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

Η κατανομή των θέσεων στους επιμέρους φορείς θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τις ανάγκες που έχουν δηλωθεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Αύξηση αποχωρήσεων και μεγάλες μετακινήσεις προσωπικού

Οι αποχωρήσεις τακτικών υπαλλήλων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2025 σε σχέση με το 2024. Το 2024 αποχώρησαν 15.200 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 36% από το υπουργείο Παιδείας, το 16% από το υπουργείο Υγείας και το 31% συνολικά από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 30/6/2025, οι αποχωρήσεις του 2025 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 17.361, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στις 15.852. Το μεγαλύτερο μέρος των αποχωρήσεων εξακολουθεί να προέρχεται από τα ίδια τέσσερα υπουργεία.

Ο κανόνας 1:1 και οι εξαιρέσεις

Από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων–αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλη τη Γενική Κυβέρνηση συνολικά και όχι ανά φορέα. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή μετατροπή έκτακτου προσωπικού σε μόνιμο, επιτρέπονται προσλήψεις και εκτός του 1:1.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, τον οποίο διαμορφώνει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού πρώτα αξιολογηθούν τα αιτήματα κάθε φορέα. Ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων εγκρίνεται στο υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών

Το 2024 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανήλθαν σε 22.061, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές.

Αναλυτικά:

Υπουργείο Παιδείας: 10.951 διορισμοί (50% του συνόλου)

Υπουργείο Υγείας: 4.504 διορισμοί (20%)

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 1.837 διορισμοί (8%)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 1.473 διορισμοί (7%)

Για το 2025, μέχρι τις 30/6 είχαν πραγματοποιηθεί 4.167 διορισμοί και προσλήψεις.

Μεταξύ αυτών:

836 στο υπουργείο Παιδείας, με επιπλέον 10.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών να αναμένονται ως το τέλος του έτους,

828 στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

594 στο υπουργείο Υγείας.

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)

Από το 2021 εφαρμόζεται ετήσιος προγραμματισμός και για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και για συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων ΙΔΟΧ:

2024: 22.344

2025: 29.344 (η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στον τακτικό προϋπολογισμό)

2026: αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Στόχος: Έλεγχος και σταθερότητα

Με τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου πλαισίου, τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών επιδιώκουν συστηματικό έλεγχο των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα και η κάλυψη των πραγματικών αναγκών των φορέων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



