Προϋπολογισμός 2026: Πακέτο ενίσχυσης 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους

Ενίσχυση εισοδήματος για περισσότερα από 5 εκατομμύρια νοικοκυριά προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Το συνολικό ύψος των μόνιμων παρεμβάσεων ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ ετησίως, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους νέους εργαζομένους, τις οικογένειες, τους επαγγελματίες και τους ένστολους.

Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφονται τόσο τα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τίθενται σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2026, όσο και παροχές 1,508 δισ. ευρώ που θεσμοθετήθηκαν μετά την 1.1.2025 και εντάσσονται για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό.

1. Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και οικογένειες

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η μείωση της φορολογίας εισοδήματος. Από το 2026, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, παρέχοντας ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ενδεικτικά:

Γονείς με ένα παιδί θα φορολογούνται με 18% αντί 22%.

Για οικογένειες με δύο παιδιά ο συντελεστής μειώνεται στο 16%.

Με τρία παιδιά ο φόρος πέφτει στο 9%.

Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται σχεδόν πλήρως έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα.

Παράλληλα, οι νέοι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ ελαφρύνσεις προβλέπονται και για εργαζόμενους 26–30 ετών.

Επιπλέον, περίπου 500.000 φορολογούμενοι αναμένεται να ωφεληθούν από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%.

2. Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Το 2026 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της προσωπικής διαφοράς, με το 50% των αυξήσεων να καταβάλλεται απευθείας σε περίπου 650.000 συνταξιούχους. Η συνολική δαπάνη για κύριες συντάξεις αυξάνεται κατά 1,15 δισ. ευρώ.

Στο Δημόσιο, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται από τον Απρίλιο με βάση τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ενώ πρόσθετες αυξήσεις προβλέπονται για επιστημονικό προσωπικό και ένστολους. Η αποζημίωση των οπλιτών αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 50–100 ευρώ μηνιαίως.

3. Στέγαση: κίνητρα για άνοιγμα «κλειστών» κατοικιών

Με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρατείνονται και ενισχύονται τα κίνητρα για μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες που «ανοίγουν» κενά σπίτια απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος, με ειδική μέριμνα για πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, μειώνεται κατά 10 μονάδες ο φόρος στα εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000–24.000 ευρώ, ενώ συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση φόρου για αναβάθμιση κτιρίων.

4. Μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Από το 2026 εφαρμόζεται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (1.700 σε παραμεθόριες περιοχές). Το 2027 ο φόρος θα μηδενιστεί. Το μέτρο αφορά περίπου 2 εκατ. ιδιοκτήτες.

5. Παρεμβάσεις στην καθημερινότητα

Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% σε 19 νησιά του Αιγαίου από 1.1.2026, με την έκπτωση να καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, με άμεσο όφελος στα οικιακά τιμολόγια.

