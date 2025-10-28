Ψέριμος: Δύο παιδιά, ένα νησί, μία Ελλάδα – Συγκίνηση στην παρέλαση με μαθητές από το Περιστέρι ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια συγκινητική εικόνα ενότητας και ελπίδας, τα δύο μοναδικά παιδιά της Ψερίμου παρέλασαν φέτος πλάι σε μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, που ταξίδεψαν στο μικρό νησί για να γιορτάσουν μαζί την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η γαλανόλευκη κυμάτισε δυνατά στην άκρη του Αιγαίου, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει ενωμένη – από το κέντρο ως τα πιο απομακρυσμένα νησιά της.

Η φετινή παρέλαση στην ακριτική Ψέριμο πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα. Όλα τα παιδιά του νησιού -δύο μαθητές συνολικά- παρέλασαν στην παραλία, τιμώντας το “Όχι” του 1940, έχοντας στο πλευρό τους τους συμμαθητές τους από το Περιστέρι.

Οι μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ταξίδεψαν στο μικρό νησί, συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, τους γονείς και τους δασκάλους τους. Μαζί με τους μαθητές της Ψερίμου, που φέτος βλέπουν ξανά το δημοτικό σχολείο του νησιού να λειτουργεί ύστερα από 15 χρόνια, πραγματοποίησαν μια συμβολική κοινή παρέλαση που συγκίνησε τους κατοίκους και τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε:

«Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει». Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά τον Ανδρέα Παχατουρίδη για τη συγκινητική παρουσία και στήριξή του.





Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή των παιδιών του σχολείου του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παιδείας, της ενότητας και της εθνικής συνείδησης, όπου κι αν χτυπά η καρδιά της Ελλάδας.

Η Ψέριμος και τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, όπως η Τέλενδος και η Κάλυμνος, βρίσκονται πλέον ψηλά στον χάρτη της εθνικής ευαισθησίας και αναγνώρισης. Από τις επισκέψεις της Πολιτειακής Ηγεσίας έως τις δωρεές εφοπλιστικών οικογενειών, κάθε πράξη δείχνει πως οι ακριτικοί νησιώτες εμπνέουν με την επιμονή και την αγάπη τους για τον τόπο.





