Ψηφιακά εργαλεία κατά φοροδιαφυγής: Σημαντική μείωση του «κενού ΦΠΑ» το 2025

Το 2025 αναδεικνύεται σε κομβική χρονιά για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, χάρη στην ενίσχυση των ψηφιακών μηχανισμών ελέγχου. Πλατφόρμες όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, η υποχρεωτική χρήση POS και οι άμεσες τραπεζικές μεταφορές IRIS συνέβαλαν στη μεταφορά μεγάλου μέρους των αδήλωτων συναλλαγών στην επίσημη οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025, το κενό στην είσπραξη ΦΠΑ μειώθηκε περαιτέρω, με την Ελλάδα να καταγράφει εξοικονόμηση περίπου 2,7 δισ. ευρώ ετησίως από βελτιωμένη συμμόρφωση. Η χώρα σημείωσε ιστορικό χαμηλό στο κενό ΦΠΑ το 2024, πέφτοντας κάτω από 10% για πρώτη φορά, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024 αποκάλυψαν σημαντική άνοδο στους δηλωθέντες τζίρους των ελευθέρων επαγγελματιών. Κλάδοι που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά απόκρυψης εσόδων εμφάνισαν διψήφιες αυξήσεις.

Συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες μπαρ (ΚΑΔ 56.30) δήλωσαν μέσο τζίρο 43.525 ευρώ, αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση με τα 37.777 ευρώ του 2023.

Οι οδηγοί ταξί (ΚΑΔ 49.32) κατέγραψαν μέση αύξηση 14,2%, φτάνοντας τα 18.595 ευρώ από 16.281 ευρώ.

Οι ηλεκτρολόγοι (ΚΑΔ 43.21) είδαν άνοδο 11,2% (36.301 ευρώ από 32.635 ευρώ).

Οι υδραυλικοί (ΚΑΔ 43.22) παρουσίασαν αύξηση 9,8% (32.354 ευρώ από 29.463 ευρώ).

Οι μαραγκοί (ΚΑΔ 43.32) σημείωσαν άνοδο 8,1% (35.593 ευρώ από 32.913 ευρώ).

Μελέτη του ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών το 2024 πρόσθεσε τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ στα έσοδα από ΦΠΑ, με μεγαλύτερο όφελος να αναμένεται από την ολοκληρωμένη λειτουργία των μέτρων το 2025.

Η εξέλιξη του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα δείχνει σταθερή βελτίωση μετά το 2019, χάρη στην εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων. Τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν:

Τα myDATA, που από το 2024 διαμορφώνουν αυτόματα τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω πραγματικού χρόνου καταγραφής τιμολογίων και αποδείξεων, επιτρέποντας στη ΑΑΔΕ άμεση παρακολούθηση των τζίρων. Την καθολική εγκατάσταση POS σε όλους τους κλάδους λιανικής και υπηρεσιών, με διασύνδεση ταμειακών μηχανών που εξαλείφει αποκλίσεις μεταξύ εισπράξεων και δηλώσεων. Την επέκταση των άμεσων πληρωμών IRIS, οι οποίες αφήνουν ψηφιακό ίχνος που ενσωματώνεται αυτόματα στα myDATA.

Από το 2025 προωθούνται περαιτέρω το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και από το 2026 το Ψηφιακό Τιμολόγιο, ενώ ενισχύονται οι έλεγχοι με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύστημα δημοσίευσης μέσων τζίρων ανά ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά δεδομένα, ενθαρρύνει την αυτοσυμμόρφωση, καθώς οι επαγγελματίες με σημαντικές αποκλίσεις από τον κλαδικό μέσο όρο κινδυνεύουν να ελεγχθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



