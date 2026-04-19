Ψηφιακή εποχή στις διαθήκες: Άμεση πρόσβαση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr

Άμεση και ψηφιακή πρόσβαση σε έγγραφα διαθηκών αποκτούν πλέον οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr, με βάση τη νέα απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική τομή στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς επιταχύνει και απλοποιεί δραστικά τις σχετικές διαδικασίες.

Πρόσβαση μέσω TAXISnet και ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων

Για πρώτη φορά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet και να αιτούνται επίσημα έγγραφα διαθηκών σε μορφή PDF.

Τα έγγραφα εκδίδονται με ψηφιακή σφραγίδα και έχουν πλήρη ισχύ δημόσιου εγγράφου, αναγνωριζόμενα από δικαστήρια και δημόσιους φορείς.

Νέα διαδικασία με συμβολαιογράφους και άμεση ολοκλήρωση

Η δημοσίευση διαθηκών περνά πλέον στους συμβολαιογράφους, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαθηκών, με τη διαδικασία να μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και αυθημερόν.

Η εμπλοκή των δικαστηρίων περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας, ενώ η καταχώριση στο μητρώο γίνεται αυτόματα και ενημερώνεται το ληξιαρχείο.

Τι περιλαμβάνει η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε για τον εαυτό τους είτε για τρίτο πρόσωπο, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ληξιαρχική πράξη θανάτου και στοιχεία του διαθέτη.

Σε περιπτώσεις εκπροσώπησης, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση ή αποδεικτικό νομικής σχέσης.

Τα 6 διαθέσιμα έγγραφα και τα τέλη

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να εκδίδονται έξι διαφορετικά είδη εγγράφων, με τέλη που κυμαίνονται από 25 έως 45 ευρώ, όπως βεβαιώσεις περί ύπαρξης διαθήκης, πιστοποιητικά δημοσίευσης και αντίγραφα σχετικών πράξεων.

Για παλαιότερες αιτήσεις ισχύει προσαύξηση 10 ευρώ.

Ψηφιακή ισχύς και αποδοχή από το Δημόσιο

Τα έγγραφα φέρουν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και ψηφιακή σφραγίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ως ακριβή αντίγραφα από όλους τους δημόσιους φορείς, τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, ενώ μπορούν να επαληθευτούν ηλεκτρονικά.

Η νέα εποχή στις διαθήκες

Η μεταρρύθμιση βασίζεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 5221/2025, που από την 1η Νοεμβρίου 2025 καθιερώνει πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφων και της πλατφόρμας.

Η διαδικασία πλέον ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και αυθημερόν, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και την αβεβαιότητα για τους κληρονόμους.

Από μήνες σε ώρες

Ενδεικτικά, ενώ στο παρελθόν η δημοσίευση διαθηκών μπορούσε να διαρκέσει μήνες, πλέον η πράξη καταχωρίζεται άμεσα στο Εθνικό Μητρώο Διαθηκών και ενεργοποιούνται αυτοματοποιημένα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών.

