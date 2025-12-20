Ψηφιακή υγεία στην πράξη: Χιλιάδες πολίτες χρησιμοποιούν τον «MyHealth Agent» και τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού

Σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής φροντίδας κάνει η Ελλάδα, με τη λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» και του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού. Οι δύο νέες υπηρεσίες προέκυψαν από τη συνεργασία του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείο Υγείας και της ΗΔΥΚΑ, η οποία τελεί πλέον υπό συνεποπτεία των δύο υπουργείων.

Τα πρώτα στοιχεία χρήσης αποτυπώνουν έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες. Μέσα σε μόλις επτά ημέρες λειτουργίας, ο «MyHealth Agent» κατέγραψε περισσότερους από 13.300 μοναδικούς χρήστες, με 17.516 συνομιλίες και πάνω από 20.600 μηνύματα, δείχνοντας υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης.

Τι ρωτούν οι πολίτες

Σχεδόν ένα στα πέντε μηνύματα αφορούσε αποτελέσματα εξετάσεων, ενώ σημαντικό ποσοστό σχετιζόταν με διαγνώσεις και συνταγές. Ακολούθησαν ερωτήματα για παραπεμπτικά, ραντεβού και πιστοποιητικά, αποτυπώνοντας την ποικιλία των υπηρεσιών που αναζητούν οι χρήστες μέσα από το myHealth App. Παράλληλα, καταγράφηκαν ερωτήσεις για εμβολιασμούς, ιατρικό προφίλ και χειρουργικές διαδικασίες, γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες αξιοποιούν το εργαλείο ως καθημερινό σημείο αναφοράς για την υγεία τους.

Υποστήριξη και στους γιατρούς

Αντίστοιχα, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, που απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας, χρησιμοποιήθηκε από 791 γιατρούς μέσα στις πρώτες 50 ημέρες λειτουργίας, με περισσότερες από 4.300 συνομιλίες. Η απόκριση στα ερωτήματα ήταν καθολική, επιβεβαιώνοντας –σύμφωνα με το Υπουργείο– τη χρησιμότητα του εργαλείου στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο βοηθός παρέχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων και τον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας.

«Η ΤΝ περνά από τη θεωρία στην πράξη»

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία έχει πλέον περάσει στην πράξη, με τον πολίτη στο επίκεντρο. Όπως σημείωσε, ο «MyHealth Agent» προσφέρει άμεση και κατανοητή πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας, χωρίς τεχνικά εμπόδια, ενώ η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει καθημερινό εργαλείο όταν σχεδιάζεται με βάση πραγματικές ανάγκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού λειτουργεί ως σύμμαχος του ιατρικού έργου, μειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση και απελευθερώνοντας χρόνο για τον ασθενή. Όπως ανέφερε, οι ψηφιακές εφαρμογές που υλοποιούνται μέσω της ΗΔΥΚΑ, σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αποσκοπούν σε μετρήσιμο όφελος για πολίτες και επαγγελματίες υγείας.

Πώς λειτουργούν οι νέες υπηρεσίες

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και επιτρέπει στον χρήστη να υποβάλλει ερωτήματα σε φυσική γλώσσα, γραπτά ή προφορικά. Οι απαντήσεις παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και βασίζονται αποκλειστικά στα προσωπικά του δεδομένα υγείας.

Από την πλευρά τους, οι γιατροί μπορούν μέσω του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού να αντλούν συνοπτική και εξατομικευμένη εικόνα του ασθενούς, να αναζητούν πληροφορίες για φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις και εμβολιασμούς, καθώς και να λαμβάνουν προτάσεις επερωτήσεων, ακόμα και μέσω φωνητικής εντολής.

Η ψηφιακή υγεία, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, παύει πλέον να αποτελεί πιλοτικό εγχείρημα και εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο λειτουργίας του δημόσιου συστήματος Υγείας.

