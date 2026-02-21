Ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ κατά των εταιρειών-φαντασμάτων: Νέο σύστημα εντοπίζει κυκλώματα φοροδιαφυγής

Σε νέα φάση περνούν οι έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή, καθώς η ΑΑΔΕ επεκτείνει προηγμένο μοντέλο ανίχνευσης επιχειρηματικών διασυνδέσεων μετά την αποκάλυψη κυκλώματος με εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα». Στόχος είναι ο εντοπισμός οργανωμένων δικτύων που δημιουργούν χρέη και αλλάζουν ΑΦΜ για να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους.

Ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ κατά των εταιρειών-φαντασμάτων: Νέο σύστημα εντοπίζει κυκλώματα φοροδιαφυγής
21 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που βασίζεται σε μαθηματικό αλγόριθμο επιχειρεί πλέον η φορολογική διοίκηση να εντοπίσει οργανωμένα κυκλώματα εταιρειών που δημιουργούν χρέη προς το Δημόσιο και στη συνέχεια «εξαφανίζονται», αλλάζοντας πρόσωπα, επωνυμίες και ΑΦΜ. Η εφαρμογή του μοντέλου έρχεται μετά την εξάρθρωση δικτύου 380 επιχειρήσεων-«φαντασμάτων» που άφησαν πίσω τους οφειλές ύψους 43 εκατ. ευρώ.

Η νέα προσέγγιση σηματοδοτεί μια διαφορετική φιλοσοφία ελέγχων. Αντί να εξετάζεται κάθε εταιρεία μεμονωμένα, οι αρχές αναλύουν πλέον ταυτόχρονα μεγάλους όγκους δεδομένων, αναζητώντας μοτίβα και συσχετισμούς που προδίδουν την ύπαρξη οργανωμένων σχημάτων φοροδιαφυγής.

Στην «καρδιά» του συστήματος βρίσκεται ο δείκτης ομοιότητας Jaccard, ένας αλγόριθμος που συγκρίνει σύνολα δεδομένων και υπολογίζει πόσο «μοιάζουν» μεταξύ τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να εντοπιστούν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων — πρόσωπα, διευθύνσεις, δραστηριότητες ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς — τα οποία μέχρι σήμερα δύσκολα γίνονταν αντιληπτά με τους παραδοσιακούς ελέγχους.

Για δεκαετίες η πρακτική δημιουργίας εταιρειών που φορτώνονταν χρέη και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από νέες θεωρούνταν σχεδόν «ανοιχτό μυστικό» στην αγορά. Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν ουσιαστικά τη δραστηριότητά τους με νέο φορολογικό προφίλ, ενώ τα παλιά χρέη παρέμεναν ανείσπρακτα και οι υπεύθυνοι συχνά εξαφανίζονταν.

Οι φορολογικοί έλεγχοι έως σήμερα γίνονταν συνήθως αποσπασματικά ή κατόπιν καταγγελιών. Ακόμη κι όταν εντοπιζόταν μία εταιρεία, ήταν δύσκολο να αποκαλυφθεί το σύνολο του δικτύου, καθώς διαφορετικά ΑΦΜ, εκπρόσωποι και εταιρικές μορφές έκρυβαν τη συνέχεια της ίδιας δραστηριότητας.

Το νέο σύστημα επιχειρεί να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Καταγράφει μαζικά στοιχεία όπως επαναλαμβανόμενα πρόσωπα σε διαφορετικές εταιρείες, διαδοχή ΑΦΜ, κοινές ή γειτονικές διευθύνσεις και συνδέσεις μεταξύ διοικητικών στελεχών. Η συνολική απεικόνιση αυτών των δεδομένων δημιουργεί ένα «χάρτη» σχέσεων που αναδεικνύει ολόκληρο το κύκλωμα και όχι μόνο μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λεγόμενα «ΑΦΜ μίας χρήσης», περιπτώσεις όπου πρόσωπα — συχνά χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση ή ακόμη και με πλαστά στοιχεία — εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών που συσσωρεύουν χρέη και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Η νέα στρατηγική προβλέπει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται αφού προηγηθεί η πλήρης χαρτογράφηση του δικτύου μέσω δεδομένων. Έτσι, οι παρεμβάσεις αναμένεται να είναι πιο στοχευμένες και ταυτόχρονες σε πολλαπλά σημεία, με στόχο την αποκάλυψη του συνόλου της δραστηριότητας και όχι αποσπασματικών περιστατικών.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι η χρήση τέτοιων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να περιορίσει σημαντικά μια πρακτική φοροδιαφυγής που επί χρόνια στερούσε έσοδα από το Δημόσιο και δημιουργούσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό της αγοράς.

