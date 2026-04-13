Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι, πότε έρχεται, πώς θα λειτουργεί και τι αλλάζει με τις offline πληρωμές

Το ψηφιακό ευρώ μπαίνει πια σε πιο χειροπιαστή φάση, καθώς το εγχείρημα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια γενική ιδέα για το μέλλον, αλλά ως σχέδιο με σαφή βήματα, τεχνικό οδικό χάρτη και επιχειρησιακή προετοιμασία. Η Τράπεζα της Ελλάδος περιγράφει το project ως ένα νέο δημόσιο ψηφιακό μέσο πληρωμής, το οποίο θα λειτουργεί ως ψηφιακή μορφή μετρητών και θα συμπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα, χωρίς να τα αντικαθιστά.

Σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό της ΕΚΤ, ο στόχος είναι να υπάρχει ετοιμότητα για πιθανή πρώτη έκδοση του ψηφιακού ευρώ μέσα στο 2029. Αυτή η προοπτική, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με μία κρίσιμη προϋπόθεση: να έχει υιοθετηθεί μέσα στο 2026 η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη θέσπισή του. Με άλλα λόγια, το χρονοδιάγραμμα υπάρχει, αλλά η τελική ενεργοποίησή του περνά μέσα από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η διαδρομή προς το ψηφιακό ευρώ έχει ήδη περάσει από δύο βασικά στάδια. Η πρώτη ήταν η φάση διερεύνησης, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία εξετάστηκαν η σκοπιμότητα του εγχειρήματος, τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί: προστασία ιδιωτικότητας, προσβασιμότητα για όλους και συμπληρωματική λειτουργία σε σχέση με τα μετρητά.

Ακολούθησε η φάση προετοιμασίας, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, όταν το Ευρωσύστημα πέρασε από τη θεωρητική χαρτογράφηση στον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό. Σε αυτό το στάδιο μπήκαν στο τραπέζι οι τεχνικές προδιαγραφές, οι πιλοτικές λύσεις, η συνεργασία με τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και το πρώτο rulebook, δηλαδή το εγχειρίδιο κανόνων που ορίζει το κοινό πλαίσιο λειτουργίας του ψηφιακού ευρώ.

Η φάση που τρέχει τώρα και τι περιλαμβάνει

Αυτή τη στιγμή, το project βρίσκεται στην επόμενη μεγάλη φάση, που καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Εδώ το βάρος πέφτει στην τεχνική ετοιμότητα, στην ανάπτυξη της υποδομής, στην προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών και στη στενότερη συνεργασία με την αγορά, ώστε να οριστικοποιηθούν οι κανόνες λειτουργίας. Είναι ουσιαστικά η γέφυρα ανάμεσα στον σχεδιασμό και στην πρακτική δοκιμή του συστήματος.

Η ΕΚΤ έχει ήδη περάσει και στο πιο συγκεκριμένο κομμάτι της προετοιμασίας για το πιλοτικό στάδιο. Σε επίσημες ερωταπαντήσεις της αναφέρει ότι η πιλοτική άσκηση προβλέπεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και να διαρκέσει 12 μήνες, με τη συμμετοχή επιλεγμένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, που θα δοκιμάσουν στην πράξη μια beta εκδοχή του ψηφιακού ευρώ σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Το μεγάλο χαρτί: οι offline πληρωμές

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο στον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ είναι η δυνατότητα offline πληρωμών. Η ΕΚΤ εξηγεί ότι αυτές οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που ενισχύει τη λειτουργικότητα του συστήματος και προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις περιορισμένης συνδεσιμότητας.

Εκεί βρίσκεται και το πιο πολιτικά και κοινωνικά φορτισμένο σημείο του εγχειρήματος: η ιδιωτικότητα. Για τις offline συναλλαγές, η ΕΚΤ αναφέρει ότι τα προσωπικά δεδομένα της πληρωμής θα είναι γνωστά μόνο στον πληρωτή και στον αποδέκτη, ώστε το επίπεδο ιδιωτικότητας να είναι συγκρίσιμο με εκείνο των μετρητών. Αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα υπέρ του ψηφιακού ευρώ απέναντι στην καχυποψία που συχνά συνοδεύει τα ψηφιακά μέσα πληρωμών.

Τι υπόσχεται η Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει στο ψηφιακό ευρώ έναν ευρύτερο στρατηγικό ρόλο. Στην παρουσίασή της σημειώνει ότι το νέο μέσο πληρωμής θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες της ευρωζώνης με ίσους όρους, θα γίνεται καθολικά αποδεκτό σε όλη τη ζώνη του ευρώ και θα βασίζεται, όσο γίνεται, σε ήδη υπάρχουσες υποδομές και τεχνικά πρότυπα, ώστε να περιοριστεί το κόστος προσαρμογής της αγοράς.

Η ίδια προσθέτει ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές πληρωμές, να μειώσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους, να ωθήσει τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε νέα προϊόντα και να στηρίξει τη νομισματική κυριαρχία της ευρωζώνης. Το project παρουσιάζεται έτσι όχι μόνο ως τεχνολογική αλλαγή, αλλά και ως γεωοικονομικό εργαλείο για το μέλλον της Ευρώπης.

Τι μένει να κριθεί

Παρά την πρόοδο, το ψηφιακό ευρώ δεν θεωρείται ακόμη τελειωμένη υπόθεση. Η τελική απόφαση για την επίσημη έκδοσή του θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μόνο αφού τεθεί σε ισχύ το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Άρα, η πορεία του παραμένει στενά δεμένη με τις πολιτικές και νομοθετικές αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αυτό που είναι σαφές, πάντως, είναι ότι η κουβέντα για το ψηφιακό ευρώ έχει φύγει από το στάδιο της υπόθεσης εργασίας. Το Ευρωσύστημα έχει ήδη περάσει σε φάση τεχνικής ωρίμανσης, πιλοτικού σχεδιασμού και θεσμικής προετοιμασίας. Και αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν η πλήρης κυκλοφορία του τοποθετείται για το 2029 και μετά, το στοίχημα έχει ήδη αρχίσει να παίζεται τώρα.

