Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα της MARC για τις ανάγκες και τα κενά των ελληνικών επιχειρήσεων

Νέα πανελλαδική έρευνα της MARC αποτυπώνει το τοπίο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η μελέτη καταγράφει τις σημαντικές ελλείψεις σε ψηφιακές δεξιότητες, την υψηλή ανάγκη για κατάρτιση και τη διάθεση των εταιρειών να επενδύσουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

21 Νοέ. 2025 14:34
Pelop News

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα παρουσιάστηκε από την εταιρεία MARC κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του 2ου συνεδρίου επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα με θέμα: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων».

Η έρευνα είχε ως τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικών επιχειρήσεων: ο ρόλος της κατάρτισης» και κατέγραψε τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, τη στάση απέναντι στην επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα για τις ψηφιακές προοπτικές τους.

Την παρουσίαση έκανε η γενική διευθύντρια της MARC και δημοσιογράφος Σοφία Τσιλιγιάννη, η οποία ανέπτυξε όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης μελέτης.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι η ψηφιακή κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης. Παρά τα εμπόδια που καταγράφουν στην διαδικασία ψηφιακής μετάβασης, οι επιχειρήσεις δείχνουν ισχυρή πρόθεση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Η ανάγκη για πρακτική, εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη προβάλλει έντονα, επιβεβαιώνοντας ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κεντρικό μοχλό του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συνοψίζοντας, η Σοφία Τσιλιγιάννη κατέληξε στα εξής τρία συμπεράσματα:

– «Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης».

– «Δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό, καθώς η γνώση και χρήση ψηφιακών εργαλείων παραμένει περιορισμένη».

– «Η ζήτηση για στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης είναι υψηλή».

