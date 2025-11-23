Ψήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

O πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στην Αθήνα.

Και τόνισε αμέσως μετά: «Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης η μεγαλύτερη παράταξη της Ελλάδας γιατί πάντα στηριζόταν στους ανθρώπους της. Στην κάθε νεοδημοκράτισσα και στον κάθε νεοδημοκράτη που αγωνίζονται καθημερινά για την παράταξη, τις ιδέες και τις αξίες της. Παραμένουμε πιστοί σε αυτές τις ιδέες και τις αξίες. Ενωμένοι στο πλευρό του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι σημερινές εκλογές θα αναδείξουν νέους προέδρους και νέα συμβούλια σε ΔΕΕΠ και Τοπικές, αλλά και 1000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο επόμενο Τακτικό μας Συνέδριο.

Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, ώστε σε 1,5 χρόνο να διεκδικήσουμε ξανά μια ακόμα ισχυρή εντολή με στόχο να συνεχίσουμε το έργο μας, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των Ελλήνων. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

Χαλάνδρι, Πεντέλη, Κηφισιά, Ηράκλειο, Γαλάτσι.

-Προφανώς, ο Παύλος Μαρινάκης θα πολιτευθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Β Αθήνας, κάτι που προκύπτει από τις περιοχές που επέλεξε να αναφέρει.

