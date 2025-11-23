Ψήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στην Αθήνα

Ψήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
23 Νοέ. 2025 16:26
Pelop News

O πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στην Αθήνα.

Και τόνισε αμέσως μετά: «Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης η μεγαλύτερη παράταξη της Ελλάδας γιατί πάντα στηριζόταν στους ανθρώπους της. Στην κάθε νεοδημοκράτισσα και στον κάθε νεοδημοκράτη που αγωνίζονται καθημερινά για την παράταξη, τις ιδέες και τις αξίες της. Παραμένουμε πιστοί σε αυτές τις ιδέες και τις αξίες. Ενωμένοι στο πλευρό του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι σημερινές εκλογές θα αναδείξουν νέους προέδρους και νέα συμβούλια σε ΔΕΕΠ και Τοπικές, αλλά και 1000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο επόμενο Τακτικό μας Συνέδριο.

Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, ώστε σε 1,5 χρόνο να διεκδικήσουμε ξανά μια ακόμα ισχυρή εντολή με στόχο να συνεχίσουμε το έργο μας, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των Ελλήνων. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Χαλάνδρι, Πεντέλη, Κηφισιά, Ηράκλειο, Γαλάτσι.

-Προφανώς, ο Παύλος Μαρινάκης θα πολιτευθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Β Αθήνας, κάτι που προκύπτει από τις περιοχές που επέλεξε να αναφέρει.

Ψήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΨήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΨήφισε, υποσχέθηκε και ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ