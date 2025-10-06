Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, που κατέθεσε στο Σώμα η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Από το ψήφισμα απείχαν οι παρατάξεις του Κώστα Σβόλη (εκτός του Φίλιππου Οικονόμου) και του Πέτρου Ψωμά.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένι Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, που εδώ και 22 μέρες από τις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω απ’ τη βουλή, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του και τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων.

Συνεχίζουμε να απαιτούμε το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, τη δικαίωση όλων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους».

