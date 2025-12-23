Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Κλειστό το θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
23 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Την απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 στηρίζει με ψήφισμά του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στα αιτήματα του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αποτελεί έναν φορέα που από το 2016 έχει υπογράψει και εφαρμόζει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το ΣΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι στηρίζει τα αιτήματα του σωματείου που αφορούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την πληρωμή των προβών με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και την αύξηση των μισθών.

Παράλληλα, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στηρίζει την ομόφωνη απόφαση των ηθοποιών της Κεντρικής και της Παιδικής Σκηνής για συμμετοχή στην απεργία, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους. Για τον λόγο αυτό, το θέατρο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση αξιών, στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση στάσης ζωής. Επιπλέον, επισημαίνεται πως λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας και ως μέσο αλλαγής της.

Για τους λόγους αυτούς, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας καλεί σε στήριξη των ανθρώπων που παράγουν τον πολιτισμό, υπογραμμίζοντας ότι τα εργασιακά τους δικαιώματα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
15:01 Γεωργιάδης από το Αμύνταιο: «Ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία»
15:00 Πρωτοποριακή εφαρμογή με τη στήριξη της Περιφέρειας: Σωτήριο πρόγραμμα άθλησης για επιβιώσαντες από καρκίνο
14:57 Πλήγμα άνω του 30% στην εορταστική κίνηση των Τρικάλων λόγω των μπλόκων
14:55 Προς νέο πολιτικό φορέα η Καρυστιανού – «Όχι σε παλιά πρόσωπα, όχι σε ταμπέλες» το μήνυμα
14:53 Κροατία: Κάθειρξη 50 ετών σε 20χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε μαθητή σε σχολείο
14:43 Αγωγή Δημητριάδη κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ – «Πολιτική φίμωση» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
14:39 Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά
14:31 Καβάλα: Κατέληξε 75χρονος μετά από πτώση στο σπίτι του – Τι έδειξε η έρευνα
14:29 Βελόπουλος κατά Μητσοτάκη για τα μπλόκα: «Σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, όχι η αστυνομία»
14:23 Χριστουγεννιάτικη έξοδος με εμπόδια: Ουρές στη Ριτσώνα, εκτροπές στην Πάτρα – Άνοιξε το ρεύμα στα Μάλγαρα
14:20 Φάμελλος: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό με τα μπλόκα»
14:16 Δυτική Ελλάδα – Καιρός: Επιδείνωση με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
14:10 Οικιακή βοηθός συνελήφθη στην Πέλλα για κλοπές 11.500 ευρώ από το σπίτι όπου εργαζόταν
14:08 Πράξη προσφοράς από τη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας προς την «Κιβωτό της Αγάπης»
14:07 Τσίπρας: «Χρειάζεται ένα σοκ δημοκρατίας για να μη γίνει η κοινωνική οργή τροφή της ακροδεξιάς»
14:01 Απεγκλωβισμός ηλικιωμένης από ασανσέρ σε κατάστημα στην Καλλιθέα
14:00 Μικρό ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο: Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ