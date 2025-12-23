Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Την απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 στηρίζει με ψήφισμά του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στα αιτήματα του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αποτελεί έναν φορέα που από το 2016 έχει υπογράψει και εφαρμόζει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το ΣΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι στηρίζει τα αιτήματα του σωματείου που αφορούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την πληρωμή των προβών με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και την αύξηση των μισθών.

Παράλληλα, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στηρίζει την ομόφωνη απόφαση των ηθοποιών της Κεντρικής και της Παιδικής Σκηνής για συμμετοχή στην απεργία, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους. Για τον λόγο αυτό, το θέατρο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση αξιών, στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση στάσης ζωής. Επιπλέον, επισημαίνεται πως λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας και ως μέσο αλλαγής της.

Για τους λόγους αυτούς, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας καλεί σε στήριξη των ανθρώπων που παράγουν τον πολιτισμό, υπογραμμίζοντας ότι τα εργασιακά τους δικαιώματα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

