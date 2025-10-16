Ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Φυλάκιση έως δύο έτη για παραβιάσεις και τέλος στις διαμαρτυρίες στο Μνημείο

Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία μεταφέρει την ευθύνη συντήρησης και φύλαξης του Μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση του.

Η τροπολογία, που θα παρουσιαστεί από το ΥΠΕΘΑ, προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών σε περίπτωση παραβίασης των ρυθμίσεων. Όπως διευκρινίζεται, όποιος επιχειρήσει να στήσει σκηνή, να τοποθετήσει τραπεζάκι ή να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εκδήλωση διαμαρτυρίας στον χώρο του Μνημείου, θα αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις.

Παρών στη συζήτηση θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα υπερασπιστεί την ανάγκη προστασίας των ιστορικών συμβόλων της χώρας. «Η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους, είναι μια κίνηση για τους ήρωές μας, για όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά την τιμή των νεκρών.

Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι θα απομακρυνθούν προσωρινές κατασκευές όπως ζαρντινιέρες και τραπεζάκια, ωστόσο δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που γράφτηκαν στο Μνημείο. «Δεν θα σβηστούν — θα σβηστούν μόνα τους με τον καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν θα επιτραπεί να ξαναγραφούν.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η ευθύνη για την αστυνόμευση θα ανήκει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι αποκλειστικά για την τιμή των νεκρών. Καμία διαμαρτυρία, πορεία ή πολιτική εκδήλωση δεν θα επιτρέπεται», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1.

Κυβερνητικές πηγές υπενθύμισαν ότι σε αντίστοιχα μνημεία ανά τον κόσμο, όπως η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, το Altare della Patria στη Ρώμη, το Cenotaph στο Λονδίνο και το Unknown Soldier στο Arlington των ΗΠΑ, απαγορεύονται οι πολιτικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε «επιθετικές ενέργειες» για τη διαγραφή των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εντάσεις, αλλά ξεκαθαρίζουν πως, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, ο χώρος θα προορίζεται αποκλειστικά για τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωες του Έθνους.

«Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο σεβασμός στους ήρωές μας με το πένθος των νεκρών ενός δυστυχήματος. Από εδώ και στο εξής, ο Άγνωστος Στρατιώτης θα είναι μόνο τόπος τιμής και μνήμης, τίποτα άλλο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου άφησαν αιχμές και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να ξεκαθαρίσει τη θέση του. «Ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να απαντήσει χωρίς μισόλογα: θα στηρίξει τη διαφύλαξη του ιερού συμβολισμού του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις;», σημειώνουν κυβερνητικοί κύκλοι.

