Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ

Η Παναχαϊκή νίκησε τους Γαργαλιάνους με 67-59 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος της National League 2 και, πλέον, σε περίπτωση διασταύρωσης με την ομάδα της Μεσσηνίας στους τελικούς των πλέι-οφ, η σειρά θα ξεκινήσει από το 1-1 νίκες (το πλεονέκτημα θα το έχουν, πάντως, οι Γαργαλιάνοι) με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Διαιτητές: Τούσης-Κάννης-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 16-9, 41-24 (ημ.), 53-40, 67-59.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 20 (1), Καραγγελής 12 (2), Μπίρμπας 8 (2), Χρονόπουλος 10 (1), Νικολάου 3, Χριστόπουλος 6, Τσιμίδης 5, Καννελάκης 3 (1), Μοσχοβάκης.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Γιαννούτσος 12 (1), Γυφτάκης 9 (1), Γαβρίλης 20 (2), Δαμιανάκος 6, Μακαριάδης 1, Νικολιδάκης 4, Τασσόπουλος 2, Καππής 5.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι: «Σήμερα μπήκε το κερασάκι σε μια ομολογουμένως απόλυτα πετυχημένη σεζόν. Η 2η θέση, το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τον τελικό, το 1-1 με τον πρώτο είναι μεγάλη επιτυχία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δείχνουν μεγάλη καρδιά και σήμερα για μια ακόμη φορά κατέθεσαν ψυχή και πέτυχαν σπουδαία νίκη. Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα. Οι Γαργαλιάνοι είχαν 78 πόντους μ.ό. κι έβαλαν 59. Πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα ξεπεράσαμε και προβλήματα τραυματισμών και ιώσεων που μας ταλαιπώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Θερμά ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που τα άφησαν όλα στην άκρη κι ιδιαίτερα στον Χατζόπουλο που έπαιξε με δικιά του ευθύνη, έχοντας τραυματισμό στον καρπό και ήταν από τους καλύτερους. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκουραστούμε, να γίνουμε όλοι καλά και πάμε για το επόμενο βήμα στους ημιτελικούς. Και πάλι ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά και στους συνεργάτες μου».

Ο Θανάσης Λιόνας στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου: «Πήραμε μεγάλη βοήθεια από τους φιλάθλους μας. Τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας. Ολοι μαζί στο τέλος γίναμε ένα κουβάρι και πανηγυρίσαμε τη νίκη».

Θυμίζουμε ότι μια σειρά των πλέι-οφ που ξεκινάει από το 1-1 νίκες ολοκληρώνεται με όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες.

«Ηταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Θέλαμε πολύ το 1-1. Είναι ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία η 2η θέση στην κανονική περίοδο και η μέχρι τώρα πορεία μας στο φετινό πρωτάθλημα. Πλέον θα ετοιμαστούμε για τα πλέι-οφ. Είμαστε η Παναχαϊκή και θα τα δώσουμε όλα…», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής Κώστας Σβόλης.

