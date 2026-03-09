Πτώση άνω του 2% στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο την άνοδο του πετρελαίου
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στο ξεκίνημα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το αρνητικό κλίμα να συνδέεται με τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και τη γενικότερη επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές.
Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επηρεάζει και την ελληνική αγορά. Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, εντείνει την πίεση στους επενδυτές.
Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.071,55 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,41%, ενώ η αξία των συναλλαγών είχε φτάσει τα 52,95 εκατ. ευρώ.
Απώλειες σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνταν χαμηλότερα κατά 2,52%, ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος υποχωρούσε κατά 3,04%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετικό πρόσημο εμφάνιζαν μόνο τα ΕΛΠΕ με άνοδο 1,50% και η Motor Oil με κέρδη 0,93%.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις
Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες απώλειες κατέγραφαν οι μετοχές της ElvalHalcor με -6,31%, της Viohalco με -5,94%, της Eurobank με -5,10%, της Optima Bank με -4,68% και της Τράπεζας Κύπρου με -4,59%.
Η εικόνα της αγοράς ήταν σαφώς αρνητική, καθώς 10 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 87 υποχωρούσαν και 6 παρέμεναν αμετάβλητες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν οι μετοχές Logismos με +3,77% και Mevaco με +3,47%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν οι Αφοί Κορδέλλου με -18,49% και η Προοδευτική με -9,09%.
