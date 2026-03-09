Πτώση άνω του 2% στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο την άνοδο του πετρελαίου

Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επηρεάζει και την ελληνική αγορά. Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, εντείνει την πίεση στους επενδυτές.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.071,55 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,41%, ενώ η αξία των συναλλαγών είχε φτάσει τα 52,95 εκατ. ευρώ.

Απώλειες σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνταν χαμηλότερα κατά 2,52%, ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος υποχωρούσε κατά 3,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετικό πρόσημο εμφάνιζαν μόνο τα ΕΛΠΕ με άνοδο 1,50% και η Motor Oil με κέρδη 0,93%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες απώλειες κατέγραφαν οι μετοχές της ElvalHalcor με -6,31%, της Viohalco με -5,94%, της Eurobank με -5,10%, της Optima Bank με -4,68% και της Τράπεζας Κύπρου με -4,59%.

Η εικόνα της αγοράς ήταν σαφώς αρνητική, καθώς 10 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 87 υποχωρούσαν και 6 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν οι μετοχές Logismos με +3,77% και Mevaco με +3,47%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν οι Αφοί Κορδέλλου με -18,49% και η Προοδευτική με -9,09%.

