Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο

Κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, σήμερα το πρωί Τρίτη 27/01/2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Πηγή: patrisnews.com

