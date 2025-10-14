Πτώση σοβάδων έξω από σχολείο στο κέντρο της Πάτρας

Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τρίτης 14/10/2025, σοβάδες αποκολλήθηκαν από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Κανακάρη, μεταξύ των οδών Αράτου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο λειτουργεί Γυμνάσιο με μαθητές εκείνη την ώρα να προσέρχονται στο σχολείο και από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Ο χώρος αποκλείσθηκε από την Αστυνομία, που κλήθηκε στο σημείο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



