Τα αντικρουόμενα μηνύματα για τις συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την πρόταση ΔΟΕ για μαζική απελευθέρωση αποθεμάτων – Στα $87 το Μπρεντ
11 Μαρ. 2026 9:10
Pelop News

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν δραματικές διακυμάνσεις καθώς οι έμποροι προσπαθούν να κατανοήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα για τις συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έπεσε την Τρίτη κατά 17% και υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, πριν ανακάμψει και πλησιάσει τα 90 δολάρια, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στην πλατφόρμα Χ, η οποία όμως διαγράφηκε γρήγορα. Ο Ράιτ ισχυρίστηκε ότι το αμερικανικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει ένα δεξαμενόπλοιο μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίνα Λέβιτ, αργότερα ανέφερε ότι δεν υπήρξε ένοπλη συνοδεία μέσω του στενού, το οποίο έχει σχεδόν κλείσει για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή λόγω των απειλών του Ιράν, αναφέρει το Al Jazzera.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν και πάλι απότομα νωρίς την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) εξετάζει την μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία της για να διατηρήσει τη σταθερότητα των παγκόσμιων προμηθευτών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κυμαίνονταν κάτω από τα 85 δολάρια το βαρέλι μετά την είδηση.

Μετά την άνοδο των τιμών κατά 50% φτάνοντας σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν περίπου 17% υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η προτεινόμενη από την ΙΕΑ απελευθέρωση η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνάντησης αξιωματούχων ενέργειας την Τρίτη, θα ξεπεράσει τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθερώθηκαν σε δύο δόσεις το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα. Αυτό θα την καθιστούσε την μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων μέχρι σήμερα.

Η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε μετά την έκθεση, αποδίδοντας τα προηγούμενα κέρδη της σχεδόν 4%, και διαπραγματεύτηκε γύρω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.

