Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Αποκλιμάκωση γεωπολιτικών ανησυχιών μετά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου για μη συνέχιση βίας κατά διαδηλωτών

Πετρέλαιο
15 Ιαν. 2026 8:31
Pelop News

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, φτάνοντας σε ορισμένες στιγμές έως και 3%, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι «σκοτωμοί» στο Ιράν έχουν «τελειώσει» και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών.

Περίπου στις 04:00 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφωνόταν στα 60,16 δολάρια, με απώλειες 3%, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.

Οι δηλώσεις Τραμπ, που έγιναν την Τετάρτη, μείωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, μετά από ημέρες έντασης λόγω των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν και της βίαιης καταστολής τους από τις αρχές.

Οι τιμές είχαν σημειώσει απότομη άνοδο τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των φόβων για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου από το Ιράν – μέλος του ΟΠΕΚ και σημαντικός παραγωγός – εξαιτίας της πολιτικής κρίσης και των απειλών από την Ουάσιγκτον.

Παρά την αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου, η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε εξελίξεις στην περιοχή, ενώ παράγοντες όπως η επανεκκίνηση εξαγωγών από τη Βενεζουέλα και τα επίπεδα αποθεμάτων στις ΗΠΑ συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διακυμάνσεις.

