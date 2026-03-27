Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας

27 Μαρ. 2026 12:07
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27/3) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω κλίματος επιφυλακτικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.023,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,77%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,11%) και της Motor Oil (+0,86%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-6,79%), της Elvalhalcor (-3,03%), της Aktor (-2,72%) και της Τιτάν (-2,65%).

Ανοδικά κινούνται 15 μετοχές, 68 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+2,35%) και Unibios (+1,87%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Metlen (-6,79%) και Mevaco (-5,06%).

Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει ενισχύσει τους πληθωριστικούς κινδύνους και έχει επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 579,71 μονάδες. Οι μετοχές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σημείωσαν πτώση 1,4%.

Η εβδομάδα αυτή έχει σημαδευτεί από αστάθεια, με τον δείκτη να υποχωρεί πρόσκαιρα κατά 10% τη Δευτέρα από τα υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου, αλλά τώρα οδεύει προς ανοδικό κλείσιμο καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία για να ξανανοίξει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ.

