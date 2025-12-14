Πυγμαχία: Διάκριση και 5η θέση για Πετρίτση και Ζουρνατζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα u17

Σπουδαία διάκριση για την πυγμάχο της Παναχαϊκής και της Εθνικής ομάδας Πένυ Πετρίτση , η οποία κατέκτησε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό U17 στα 54 κιλά , γεμίζοντας χαρά και περηφάνια την οικογένειά της και τον σύλλογό της.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η πατρινή πρωταθλήτρια ηττήθηκε προχθές με 4-1 στα σημεία από την Ιταλίδα Kesia Reale, στον αγώνα που έκρινε την είσοδο στα μετάλλια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17, ωστόσο η συνολική της παρουσία κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη.

Επίσης, μεγάλη επιτυχία για τον Ελευθέριο Zουρνατζή, της Παναχαϊκής, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των 52 κιλών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων που διεξάγεται στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Ο πατρινός πυγμάχος πραγματοποίησε μια καθαρά ανώτερη εμφάνιση, ωστόσο αδικήθηκε από τους κριτές, δίνοντας τη νίκη στον Γεωργιανό αντίπαλό του.

Το γεγονός ότι αμφότεροι έφτασαν έως την 5η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνει το ταλέντο και τη δυναμική τους, δείχνοντας πως έχει όλο το μέλλον μπροστά τους.

