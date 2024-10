Πυρά Ισραήλ για Γκουτέρες: «Δεν επιδοκίμασε» την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς

Βέλη κατά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξαπέλυσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Τον κατηγόρησε ότι «ηγείται μιας ακραίας αντι-ισραηλινής και αντι-εβραϊκής ατζέντας».

«Ο Γκουτέρες δεν επιδοκίμασε την εξόντωση του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ, ακριβώς όπως είχε αρνηθεί να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο Ίσραελ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Θα συνεχίσουμε να τον χαρακτηρίζουμε persona non grata και να απαγορεύουμε την είσοδό του στο Ισραήλ», συμπλήρωσε.

UN Secretary-General @antonioguterres did not welcome the elimination of arch-terrorist Yahya Sinwar, just as he refused to declare Hamas a terrorist organization after the October 7th massacre. Guterres is leading an extreme anti-Israel and anti-Jewish agenda. We will continue… pic.twitter.com/Twg1O67NRp

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 18, 2024