Πυρά της «Πάτρα Ενωμένη» για τον προϋπολογισμό του 2026: «Καμία προοπτική για την πόλη»

Σφοδρή επίθεση της «Πάτρα Ενωμένη» στον προϋπολογισμό του 2026: «Προϋπολογισμός κοινωνικής απαξίας και μιζέριας»

Πρόλογος:

Σκληρή ανακοίνωση για τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων για το 2026 εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», επιλέγοντας να καταψηφίσει ένα σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, δεν απαντά στις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των πολιτών.

Σύμφωνα με την παράταξη, ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να αποτυπώνει το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για το πώς οι οικονομικοί πόροι μετατρέπονται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, κάτι που, όπως τονίζεται, δεν προκύπτει από το περιεχόμενό του. Η «Πάτρα Ενωμένη» υποστηρίζει ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού προγράμματος, ενώ στέκεται ιδιαίτερα και στο κονδύλι για τα σχολεία, σημειώνοντας πως είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Στο ίδιο πλαίσιο, η παράταξη κάνει λόγο για απουσία νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026, εκτιμώντας ότι ο προϋπολογισμός δεν δίνει καμία πειστική απάντηση σε βασικά ζητήματα της πόλης, όπως η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και η ανακύκλωση. Αντίστοιχη κριτική είχε διατυπώσει και σε προηγούμενη παρέμβασή της για το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπου μιλούσε για έλλειψη νέων έργων και για εικόνα στασιμότητας στην πόλη.

Η «Πάτρα Ενωμένη» ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, καταλογίζοντας στη Δημοτική Αρχή αντιλαϊκή πολιτική και ζητώντας εξηγήσεις για σειρά επιλογών που, κατά την ίδια, επιβαρύνουν τους δημότες. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, σε κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, στις αυξήσεις στο κόστος του νερού και στα δημοτικά τέλη, αλλά και στη στάση της δημοτικής διοίκησης απέναντι στους συμβασιούχους εργαζόμενους.

Παράλληλα, η παράταξη επικρίνει τη Δημοτική Αρχή επειδή, όπως αναφέρει, επιλέγει συστηματικά να μεταθέτει τις ευθύνες σε κυβερνήσεις, κόμματα, διεθνείς οργανισμούς και ευρύτερα πολιτικά ή οικονομικά κέντρα, αποφεύγοντας να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την εικόνα της πόλης. Στην αιχμή της ανακοίνωσης επισημαίνεται ότι η σημερινή διοίκηση βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου από το 2014 και, κατά την άποψη της παράταξης, έχει πλέον την πλήρη πολιτική ευθύνη για το επίπεδο διαβίωσης στην Πάτρα.

Η «Πάτρα Ενωμένη» καταλήγει λέγοντας ότι η πόλη δεν έχει ανάγκη από μια Δημοτική Αρχή που βάζει τον κομματικό προσανατολισμό πάνω από τη διοίκηση, αλλά από μια δημοτική διοίκηση που θα λειτουργεί με συνεργασία, συναίνεση, λογική και με καθαρή στόχευση στα προβλήματα της καθημερινότητας.

