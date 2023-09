Πυραυλική επίθεση του Κιέβου στο αρχηγείο του ρωσικού Στόλου στην Κριμαία

Το αρχηγείο του ρωσικού στόλου στην Κριμαία έπληξαν πύραυλοι του Κιέβου, 48 ώρες προτού συμπληρωθούν 19 μήνες από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 οπότε ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά την πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία, καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας επιβεβαιώνεται η επίθεση, καθώς αναφέρεται ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας στην Κριμαία κατέρριψε πέντε ουκρανικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο τη Σεβαστούπολη.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής, 22 Σεπτεμβρίου, το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη σήμερα το απόγευμα. Κατά την απόκρουση της πυραυλικής επίθεσης, τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πέντε πυραύλους. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το ιστορικό κτίριο του Αρχηγείου του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας υπέστη ζημιές. Ένας στρατιώτης φέρεται να σκοτώθηκε».

Ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) με βίντεο από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου στην Κριμαία:

Heavy explosion inside Russian-occupied Sevastopol. It appears that the Black Sea Headquarters has been hit.

— (((Tendar))) (@Tendar) September 22, 2023