Πυρετώδεις προετοιμασίες για τους Στρατηγούς και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού

Μετά το μπάτσελορ της Νύφης που έκαναν το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού ετοιμάζονται πυρετωδώς για ολική καρναβαλική κάθοδο το ερχόμενο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και βέβαια για τις παρελάσεις του Σαββατοκύριακου της κορύφωσης.

Ήδη μάλιστα έχουν εκδώσει τρία ανακοινωθέντα.

Πρώτο Ανακοινωθέν

«Οι Στρατηγοί ανακοινώνουν πως βρήκαν τα κλεμμένα από το Μουσείο του Λούβρου, μέσα σε ένα μπαούλο, στην περιοχή Τσιβδί.

Αμέσως κλήθηκε η Μαρία Αντουανέτα, να μας επισκεφτεί στην Πάτρα, να της τα παραδώσουμε.

Η οποία αποδέχθηκε την πρόσκληση και της ετοιμάζουμε μεγαλειώδη υποδοχή.

Λεπτομέρειες για την συνοδεία της, την υποδοχή και τα δώρα της σε επόμενο επίσημο ανακοινωθέν»

Δεύτερο Ανακοινωθέν

«Τα κλεμμένα κοσμήματα του Λούβρου φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Τσιβδί, ώστε να παραδοθούν ασφαλώς.

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, η Μαρία Αντουανέτα θα συνοδεύεται από τον Λουδοβίκο 14ο, τον 16ο κ.λ.π., τον ΛΟΥΙ ΜΑΚΡΟΝ, την BRIGITTE ΠΑΤΡΩΝ, Αξιωματούχους των Βερσαλλιών, τον Λουί Ντε Φινές και στο σύνολό του το Δικαστικό Σώμα των Παρισίων.

Προσεχώς νεώτερες λεπτομέρειες για την υποδοχή…»

Τρίτο Ανακοινωθέν

«Οι προετοιμασίες της υποδοχής της Μαρίας Αντουανέτας σε εντατικούς ρυθμούς…

Μαζί της ο original Μέγας Ναπολέων, ο Μέγας Στρατάρχης της Σουηδίας, ο Συνταγματάρχης Χανς Άξελ Φον Πάτρεν….Τέτοια Βασιλική υποδοχή δεν θα έχει ματαγίνει…»

Τα νέα έρχονται με το … σταγονόμετρο και δημιουργούν κλίμα μυστηρίου ενώ επιτείνουν την προσμονή.

Η εκλεκτή καρναβαλική ομάδα μας επιφυλάσσει γερές δόσεις κεφιού και σάτιρας δοσμένες με τον πιο γνήσιο καρναβαλικό τρόπο. Πέρυσι ξεδιπλώνοντας Καρναβαλικές «Στρατηγικές» αλά Τρομπ μας έφεραν τον «Τρομπ», τη Μελένια, την Γκίλμπερτι και τη Βασίλισσα «Κλαίω-Πάτρα». Φέτος αναμένουμε «γαλλική αποστολή»: Μαρία Αντουανέτα, Ναπολέοντα, Λουδοβίκους 14ο, 16ο, Μακρόν, Λουί ντε Φινές, πλήθος αξιωματούχων. Το ραντεβού προμηνύεται θερμό!

