Πύργος: 16χρονος «καμικάζι» οδηγούσε μηχανή χωρίς άδεια και πινακίδες!

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στον Πύργο ένας 16χρονος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι έλειπαν τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου και κινητήρα.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη διαδικασία του αυτοφώρου.

