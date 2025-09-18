Πύργος: 16χρονος «καμικάζι» οδηγούσε μηχανή χωρίς άδεια και πινακίδες!

Στη σύλληψη ενός ανήλικου που κινούνταν επικίνδυνα με δίκυκλο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα προχώρησαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στον Πύργο.

Πύργος: 16χρονος «καμικάζι» οδηγούσε μηχανή χωρίς άδεια και πινακίδες!
18 Σεπ. 2025 11:29
Pelop News

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στον Πύργο ένας 16χρονος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι έλειπαν τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου και κινητήρα.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη διαδικασία του αυτοφώρου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Ολυμπιακός: Αντί-Έβανς ο Καλάθης; Εξετάζεται η περίπτωση του
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ