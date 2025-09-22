Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Είχε πεθάνει εδώ και ημέρες

O θάνατος του 65χρονου εκτιμάται πως είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Είχε πεθάνει εδώ και ημέρες
22 Σεπ. 2025 18:04
Pelop News

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Πύργο εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα ένας 65χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, τη σορό του 65χρονου εντόπισε ο γείτονάς του, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο της διώροφης οικοδομής, στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαϊμη, στο Λάπατο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 65χρονου εκτιμάται πως είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν, ενώ η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά του, ήταν αυτή που κινητοποίησε το γείτονα, ο οποίος στην συνέχεια τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου, φαίνεται πως ειναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία
