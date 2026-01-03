Πύργος: Ανήλικος είχε κρύψει ναρκωτικά δίπλα σε δημοτικό σχολείο

Ο ανήλικος είχε αποκρύψει δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο εννέα συσκευασίες με κάνναβη

03 Ιαν. 2026 16:39
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, εντόπισαν χώρο απόκρυψης ναρκωτικών (καβάντζα), δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο στον Πύργο, όπου ο ανήλικος είχε αποκρύψει εννέα ισοβαρείς συσκευασίες, με κάνναβη, συνολικού βάρους -9,35- γραμμαρίων.

Ο ανήλικος συνελήφθη στον χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών, ενώ σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του ανηλίκου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
