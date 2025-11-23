Πύργος: Μπήκε με το ΙΧ της σε αυλή μονοκατοικίας!

Εχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε σε αυλή.

23 Νοέ. 2025 16:12
Pelop News

Γυναίκα οδηγός με το αυτοκίνητό της οδηγούσε στο τέρμα της οδού Φωκίωνος στον Πύργο, όταν αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια κατέληξε σε αυλή μονοκατοικίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, με την οδηγό του αυτοκινήτου να είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού να μην πιστεύουν αυτό που συνέβη στην αυλή τους και που από θαύμα το αυτοκίνητο δεν έφτασε έως τον τοίχο του σπιτιού.

Η οδηγός δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβη και έτσι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του Πύργου.

ΦΩΤΟ: ilia live

